Detenidos 5 georgianos por los robos en más de 26 viviendas de Elche (Alicante) y Cartagena (Murcia)

Cinco varones de origen georgiano y edades comprendidas entre los 24 y los 55 años han resultado detenidos por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de los robos en al menos 26 viviendas de las localidades de Elche (Alicante) y Cartagena (Murcia) mediante la técnica denominada del hilo invisible. La banda estaba asentada en Torrevieja (Alicante). Y, desde allí, se desplazaba para cometer los robos. El juez ha decretado el ingreso en prisión de todos los detenidos. La detenciones son el fruto de una investigación conjunta entre las comisarías de Elche, Murcia y Cartagena.

La técnica del hilo invisible consiste en colocar, precisamente, un hilo de pegamento transparente en el marco de la puerta de acceso a una vivienda. El objetivo es detectar si los moradores de la vivienda entran o salen. Si el hilo se rompen es que han entrado o salido. Y si permanece, es que la vivienda está vacía.

La banda contaba con un encargado de seleccionar edificios y localizar las viviendas en las que colocar el hilo invisible. Además, la banda contaba, también, con especialistas en apertura de puertas con amplios conocimientos en mecanismos de cierre. Y eran estos últimos los encargados de abrir las puertas para allanar el paso al resto de miembros. Para ello, usaban una de estas tres técnicas: bumping, magic key e impressioning. Con ello, podían manipular las cerraduras sin generar daños visibles ni ningún tipo de ruido.

La Policía ha registrado un total de tres viviendas en las localidades de Pilar de la Horadada (lindante con la Región de Murcia), Torrevieja y Orihuela Costa. Las tres, localidades de la provincia de Alicante. En esas viviendas, los agentes han recuperado numerosas joyas, relojes de alta gama, teléfonos móviles y dinero en efectivo producto de los robos. Y, también, herramientas especializadas para robos con fuerza en el interior de viviendas. Los agentes, también, han localizado tres vehículos usados por la banda para desplazarse y llevar a cabo los robos.

Se da la circunstancia de que, precisamente, a finales de junio de este 2025, tal como publicó OKDIARIO entonces, un total de seis varones, también de origen georgiano, y de edades comprendidas entre los 22 y los 54 años, resultaron detenidos por agentes de la Guardia Civil como presuntos autores de media docena de robos en viviendas de las provincias de Alicante y Valencia mediante el método del impresioning. Es decir, obteniendo una copia de la llave de una cerradura sin tener acceso a ella.