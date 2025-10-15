Detenido por asaltar casas habitadas en Alicante y Valencia y robar hasta los coches aparcados dentro

Agentes de la Guardia Civil de Onteniente (Valencia) han detenido a un varón, de nacionalidad española y 43 años de edad como supuesto autor de robos en viviendas y segundas residencias en Bocairente y Onteniente, en la provincia de Valencia, y en Bañeres de Mariola y Alfafara, en la provincia de Alicante. Al detenido se le imputa además de los robos en el interior de las viviendas, en las que llegó a quedarse a pernoctar, también el robo de vehículos estacionados en el interior de las parcelas de las viviendas habitadas que asaltaba. Luego, vendía esos vehículos. En este caso, con la ayuda de otros tres hombres, también españoles, e igualmente investigados en este caso. Todo ello, según la Guardia Civil.

El detenido actuaba en solitario. Y, siempre, en horario nocturno, cuando le protegía la oscuridad. Transitaba campo a través hasta llegar a las viviendas para no ser detectado. Y, una vez ante la elegida , forzaba sus puertas y ventanas para colarse en su interior. Los vehículos que robaba los ofrecía a terceros para obtener, también de ellos, beneficio económico, según la propia Guardia Civil. Los agentes comprobaron cámaras de seguridad y llegaron a aislar huellas del ladrón en el interior de las viviendas. En una de ellas, llegó incluso a pernoctar.

La Guardia Civil investiga, además, a otros tres varones, de 31, 44 y 45 años de edad y nacionalidad española. En sus casos, les investigan porque, supuestamente, ayudaron al detenido a vender uno de los vehículos que sustrajo, suplantando la identidad del propietario.

De hecho, el pasado mes de septiembre, los agentes se desplazaron hasta el centro penitenciario de Picassent, ubicado también en Valencia, para informar a uno de los investigados de los hechos que se le imputan en relación con este caso, al encontrarse en prisión preventiva por otros hechos. En concreto, a los investigados, se les imputan los presuntos delitos de 10 robos con fuerza en las cosas, dos robos de vehículos a motor, un delito de estafa y otros dos de usurpación de estado civil. La Guardia Civil ha conseguido recuperar dos de los vehículos robados y diversas herramientas valoradas en 27.000 euros.