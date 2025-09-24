Dos detenidos por el robo de 18.000 € en metálico y otros 50.000 en joyas en una vivienda de Benidorm

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Oropesa del Mar, en Castellón, a dos varones de 21 y 33 años como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en el interior de viviendas, en los que sustrajeron un botín superior a los 18.000 euros en efectivo y joyas por valor de otros 50.000 euros. Ambos detenidos son de origen italiano, aunque uno de ellos tiene nacionalidad croata. Todo ello, según fuentes de la Policía Nacional.

Según el relato policial, la investigación se había iniciado a raíz de una denuncia interpuesta por un particular ante la Comisaría de la Policía Nacional en Benidorm (Alicante). La víctima manifestó que habían entrado a robar en su vivienda tras fracturar la cerradura. Y que habían sustraído 18.000 euros en efectivo, 3.000 yuanes chinos, también en metálico, y numerosas joyas por un valor total de 50.000 euros.

Los agentes relacionaron la denuncia antes citada con otra, también en Benidorm. Las víctimas de este último robo en vivienda manifestaron a los policías que alguien había entrado en su casa y sustraído 1.000 euros en efectivo, tras registrar y revolver todas sus prendas y enseres personales. Relataron, también, las víctimas, que cuando fueron a abrir la cerradura de la puerta de entrada de la vivienda, se quedaron con esa misma cerradura en la mano. Porque, había sido arrancada con algún tipo de herramienta.

La Policía relacionó también estos casos con otros dos intentos de robo, todos en Benidorm. En uno de ellos, los ladrones habían llegado a acceder dentro de la casa, donde en esos momentos se hallaban los moradores. Y, en otro, fueron descubiertos por un vecino antes de entrar en la vivienda que supuestamente habían elegido para perpetrar su robo. En ambos casos, huyeron a la carrera.

Finalmente, la Policía identificó a los sospechoso y halló su domicilio. Se hallaba en Oropesa del Mar, en Castellón. Desde allí, se desplazaban para cometer sus fechorías.

En el registro de la vivienda que habitaban los detenidos, los agentes hallaron gran cantidad de objetos robados. Entre ellos, 10 bolsos, tres monederos de reconocidas marcas, dos relojes de alta gama, dos teléfonos móviles y 820 euros en efectivo. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia, en Castellón.