Avance de ‘Casados a primera vista’ de hoy: descubrimos qué ocurre con las parejas, seis semanas después

Toda buena historia que se precie tiene que tener su final. En Casados a primera vista no iba a ser menos. Y es que el formato ya llega a su etapa final. El desenlace de una aventura que comenzó su emisión el pasado mes de enero y, desde entonces, ha mantenido en vilo a la audiencia de Telecinco. Doce solteros se han postulado a encontrar el amor de la manera más particular de todas, conformando así seis matrimonios. Algunos han tenido grandes baches durante el experimento, pues no ha sido una experiencia fácil, pero este lunes 16 de marzo, se revelará lo que ha sido de las parejas después del final del programa.

Telecinco ha emitido un avance de lo que se podrá ver esta noche en el prime time de la cadena. De esta manera, el formato emitirá imágenes inéditas de las parejas seis semanas después del final de la aventura. Los matrimonios se reencontrarán, primero por separado, pero será ahora cuando se descubra si ha surgido el amor o no. Lejos de quedar aquí, según se ha informado, todas las parejas participarán juntas en una terapia grupal con los expertos. Un encuentro que promete no dejar indiferente a nadie. Pues, se revelarán experiencias, confesiones y opiniones que no serán del agrado de todos.

La cadena ya ha avanzado que este reencuentro promete no decepcionar. Los participantes vivirán muchas emociones en muy poco tiempo, pero será aquí cuando se descubra si ha ganado el amor o no. Un último programa de Casados a primera vista que comenzará a partir de las 23:00h (hora antes en las islas Canarias).

¿Dónde ver ‘Casados a primera vista’ online o en tv?

Para continuar viendo Casados a primera vista tan solo hay que sintonizar el canal de Telecinco en la televisión. De esta manera, a partir de las 23:00h (una hora antes en las islas Canarias), los espectadores tienen la oportunidad de disfrutar del formato.

En el caso de no contar con una televisión, que no cunda el pánico. Gracias a la plataforma de Mediaset Infinity el espectador tiene la oportunidad de ver todos los contenidos que ofrece el grupo de comunicación. Y es que, ver Casados a primera vista donde y cuando se desee es posible con esta plataforma. Eso sí, para su uso y disfrute es necesario realizarse una cuenta y registrarse. Un método que tan solo nos llevará unos minutos y que es totalmente gratuito.