Cristina Pedroche lanza una contundente reflexión sobre las críticas: «La gente vomita su odio sin sentido»
"Necesito paz", explicó la vallecana
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Cristina Pedroche se ha convertido en una de las celebridades más reconocidas de nuestro país. A pesar de haberla visto en diversos proyectos en televisión, entre los que destacan las Campanadas en Antena 3, también ha destacado por ser una persona tremendamente activa en redes sociales. Es más, nunca ha tenido reparos a la hora de sincerarse sobre muchísimas cuestiones, aun siendo consciente de que suele ser objeto de un sinfín de duras críticas. Aun así, no duda en utilizar sus redes sociales como altavoz para hablar y exponer sus pensamientos. De hecho, recientemente, a través de su perfil en Instagram, la colaboradora de Zapeando ha querido compartir una publicación con una importante reflexión sobre el odio que muchas personas muestran en redes sociales.
En este post, Cristina Pedroche ha compartido diversas fotografías en las que muestra las diferentes actividades que ha hecho durante estos días y que forman parte de su rutina. Pero no todo queda ahí, quiso añadir un texto de lo más reflexivo, argumentando que lo que necesita es nada más y nada menos que «paz». «Yo siempre he sido muy criticada y se supone que debería estar acostumbrada, pero es que veo que Instagram se está convirtiendo en un sitio muy oscuro en el que la gente vomita su odio sin sentido y cada vez a más gente, y es que parece que opacan a las personas buenas que hay por aquí», reconoció la de Vallecas a sus seguidores de Instagram.
«Ojalá este sitio fuera un lugar seguro y pudiéramos ser más empáticos», lamentó la colaboradora de Zapeando. Todo ello mientras no tuvo reparos a la hora de aprovechar la ocasión para ir mucho más allá respecto a este asunto: «Deberíamos darle una vuelta porque está en nuestras manos», aseguró.
Pero no todo quedó ahí, puesto que, en esta publicación realizada en Instagram y tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, la de Vallecas dejó entrever que no está pasando por su mejor momento, aunque no quiso entrar en detalles: «Ojalá poder contaros cómo me siento estos días, pero no me apetece que se saque de contexto».
Y añadió: «No me apetece tener que estar justificándome ni quiero mostrarme vulnerable para que no puedan hacerme daño». Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Así que simplemente subo unas fotos de cosas que me gustan y ya. Quizás otro día esté más guerrera y me apetezca. Pero hoy necesito paz (…) Y eso os deseo también a vosotros, mucha paz».
Como era de esperar, son muchos los seguidores de Cristina Pedroche que han querido escribirle mensajes de apoyo, mostrándose profundamente agradecidos con ella por la tremenda sinceridad que ha demostrado a la hora de explicar cómo se siente: «Ojalá nunca dudes de todo lo bonito que transmites» o «Muy bien hablado», son algunos de ellos.
