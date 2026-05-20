El truco de Marcos Llorente para estar en forma: «No cuento calorías»

Marcos Llorente ha sido el invitado del martes en El Hormiguero, donde ha pasado para hablar de su particular forma de ver la vida y hacer balance de la temporada con el Atlético de Madrid, con el que ha llegado a la semifinal de Champions y a la final de la Copa del Rey, aunque este año se ha quedado sin título. Más allá del plano deportivo, el futbolista ha explicado ante las cámaras cómo se cuida para mantenerse en forma, dando detalles de su forma de descansar y su alimentación, que también tiene unas normas que no son las habituales.

Su visita al programa fue en directo, por lo que fue un esfuerzo y un cambio en sus horarios de sueño, algo que le agradeció Motos al llegar. «A las diez, diez y cuarto, estaría ya subiéndome a la cama», un horario que parece muy lógico, pero que programas como el propio Hormiguero y La Revuelta hacen casi imposible seguir a los sufridos espectadores debido a que finalizan más tarde las 23 h.

Marcos Llorente explica su uso de las gafas con cristales de colores

Es habitual verle promocionar unas curiosas gafas con cristales de colores que ha conseguido poner de moda en redes sociales, tanto que tiene imitadores en muchas partes del mundo. «En interiores, hay un pico de azul muy alto y, estas gafas lo equilibran, haciendo que sea mucho más similar a la luz exterior, que es donde deberíamos pasar más tiempo», así lo explicaba.

Mientras, por la noche es la luz roja la que tiene que ser protagonista. «Es una luz que te permite estar haciendo cosas por la noche sin suprimir esa melatonina que segrega el cuerpo de forma natural cuando se pone el sol», aseguraba.

La polémica por el uso del protector solar

Si hay un tema por el que Marcos Llorente es conocido, ese es su forma de tomar el sol. El futbolista recomienda no utilizar cremas ni protectores solares, asegurando que es mejor tomar el sol como nuestros antepasados y exponerse sin barreras. Se trata de un consejo peligroso si no es bien entendido, porque mucha gente lo podría tomar como una barra libre para tomar el sol durante horas, lo que podría derivar en problemas de piel y hasta causar melanoma.

«Es lo que siento y muchos profesionales de la salud defienden este modo de vida. Hay que tener con el sol una relación coherente; no puede ser que no te dé ni un rayo de sol en todo el año y, en agosto, pasarte siete horas bajo el sol. Es necesario exponerse al sol poco a poco, desde el amanecer, para preparar la piel», así quería matizar sus palabras tras recordar un vídeo en el que se llegó a disfrazar de bote de crema solar.

El secreto de Marcos Llorente para mantener controlado su peso

Preguntado por Motos por su forma de alimentarse, también tiene una teoría bastante llamativa que a mucha gente le cuesta entender. «Yo no cuento calorías, no creo en eso. Es más importante el cuándo que el qué. Igual que no tiene sentido hacer deporte de noche (recordemos que suele jugar con su equipo alrededor de las 21 h), tampoco te sienta igual la comida de noche que de día. No es el cómputo global al final del día», explicaba.

Esta teoría dice que hay que utilizar las noches para descansar y que, si lo que se busca es adelgazar, el deporte a partir de cierta hora no es bueno. Pablo Motos comparte esa misma teoría y la ha compartido con las hormigas. «Por la noche no quemas gasolina», así explicaba que es mejor hacer ejercicio durante el día.

Sobre si no se salta nunca la dieta, el futbolista del Atlético de Madrid ha reconocido que sí, pero asegura «que comer por comer, por ansiedad, no. Tiene que ser que sea consciente y me apetezca de verdad».

No se puede negar que Llorente no tenga un físico envidiable, pero lo cierto es que sus teorías tienen en contra a muchos médicos, que piden que, por favor, una persona tan influyente como él no lance ese tipo de mensajes tan a la ligera sin explicarlos con detalles.