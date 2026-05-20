‘Valle Salvaje’: ¿cuándo termina la temporada 3 y comienza la temporada 4?

Televisión Española continúa apostando por las ficciones de cosecha nacional. Durante los últimos años, muchas han sido las producciones que han formado parte de la sobremesa de La 1, siendo Valle Salvaje y La Promesa las últimas en afianzarse. Un conjunto de producciones que no han dejado indiferentes a los espectadores y que han formado parte de la rutina diaria de muchas personas. En el caso de la primera producción citada, vio la luz en septiembre de 2024 y, desde entonces, se ha convertido en un indispensable de la cadena. De hecho, como prueba de ello, muy pronto comenzará la cuarta temporada.

Valle Salvaje es un absoluto éxito, de eso no cabe duda. Actualmente, la serie se encuentra emitiendo su tercera temporada en La 1 de Televisión Española. Un conjunto de episodios que no han dejado indiferente a nadie y donde se ha podido ir viendo cómo se ha desarrollado la trama. Y es que, mientras las temporadas anteriores llegaron de la mano de 120 capítulos, esta tercera lo ha hecho con 180 entregas. Un aumento considerable con el que quisieron premiar la fidelidad de los espectadores.

¿Cuándo comienza la temporada 4 de ‘Valle Salvaje’?

Tal y como se ha presentado, la temporada 3 de Valle Salvaje concluirá con el episodio 420. Un final de temporada que promete no dejar indiferente a nadie y donde se resolverán muchas de las incógnitas planteadas hasta la fecha. Eso sí, como ya se sabe, la cuarta temporada ha sido confirmada por La 1 de Televisión Española. Y es que, afortunadamente, no habrá que esperar mucho para poder continuar con la serie.

La tercera temporada de Valle Salvaje finalizará este próximo jueves, 21 de mayo. Un final de temporada que llegará por todo lo alto. Así pues, la cuarta temporada de la ficción comenzará directamente este viernes, 22 de mayo, y lo hará con el episodio 421. Eso sí, de momento, se desconoce cuáles serán las tramas que se desarrollarán a lo largo de los capítulos, pero lo que sí se sabe es que la ficción está en avanzado estado de grabación y que promete seguir emitiéndose, si no hay imprevistos, en 2027.

¿Cuándo y cómo ver ‘Valle Salvaje’?

Cada tarde, de lunes a viernes, Valle Salvaje ocupa su franja en La 1 de TVE. Numerosas emisiones que se pueden ver a partir de las 17:45 (hora antes en las islas Canarias). Pero, en el caso de no poder seguir la producción en directo, no hay problema.

Como comentábamos en líneas anteriores, la serie se encuentra al completo en la plataforma de streaming oficial de Televisión Española: RTVE Play. Eso sí, no es la única que disfruta de este contenido, puesto que también se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.