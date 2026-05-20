La familia Andic defiende a Jonathan: «No existen ni se hallarán pruebas contra él»

La detención de Jonathan Andic por su presunta vinculación con la muerte de su padre, Isak Andic, continúa dando mucho que hablar. Después de declarar durante horas, el empresario ha quedado en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros. Eso sí, hasta nueva orden, tendrá que cumplir con diferentes medidas cautelares mientras las autoridades continúan avanzando con la investigación del fallecimiento del fundador de Mango.

La familia Andic siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano de cara a los focos (a pesar de ser considerada una de las más poderosas de nuestro país). Sin embargo, en medio del revuelo ocasionado por la detención de Jonathan, han decidido dar un paso al frente y pronunciarse a través de sus portavoces, defendiendo en todo momento la inocencia del mencionado. «No existen ni se hallarán pruebas de carga legítimas contra él», expresan en el comunicado, haciendo hincapié en que debe respetarse en todo momento la presunción de inocencia. Además, también han manifestado que están seguros de que el desarrollo de las diligencias demostrará que no es culpable.

Por su parte, después de conocerse la libertad bajo fianza de su cliente, Cristóbal Martell, el responsable del equipo legal de Jonathan Andic, también ha señalado que «la conjetura del homicidio es inconsistente y, sobre todo, dolorosa». «Estigmatiza a un hombre inocente. Pero ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia», sentencia.

Aunque siempre han sido bastante discretos de cara a la esfera pública, cabe destacar que cuando salió a la luz que el primogénito del fundador de Mango pasaba a ser sospechoso de la muerte de su padre, el clan ya se pronunció a través de otro escrito, siguiendo una línea similar a la de ahora. «La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic», destacaron por aquel entonces.

¿Quién es quién en la familia Andic?

Como era de esperar, este comunicado también ha situado en el centro del foco mediático quiénes son los miembros que forman parte de este clan. Isak Andic estuvo casado con Neus Reig Tarragó, con quien tuvo tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah.

Jonathan fue el primogénito del matrimonio y, durante años, fue considerado el sucesor natural del fundador de Mango. Y es que era el hijo más vinculado a la empresa. De hecho, se incorporó a su plantilla en 2005. Estudió Comunicación Audiovisual en Estados Unidos y posteriormente cursó formación directiva en IESE, especializándose en contabilidad, finanzas y dirección ejecutiva.

Judith Andic es la hija mediana y su exposición pública siempre ha sido prácticamente inexistente. Aun así, posee puestos muy importantes dentro de la estructura empresarial de la familia, ya que es vicepresidenta de MNG Mango Holding y vocal de Punta Na Holding, la sociedad que controla el 95% de Mango. Por último, Sarah Andic es la menor de la familia y, al igual que sus hermanos, también participa activamente en Mango.