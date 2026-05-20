En un día marcado por la actualidad gracias a la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, el consumo de programas de actualidad se dispara en busca de información. El gran beneficiado ha sido Iker Jiménez, que dispara su audiencia y vence desde Cuatro a Telecinco (su cadena hermana mayor) y sigue llamando a la puerta para un posible salto a la principal cadena de Mediaset después de los grandes resultados que está obteniendo su Horizonte (9.7 %). El vasco se metió ayer en la pelea por los primeros puestos del access prime time, venciendo a First Dates (8 %) (programa al que sustituye en Cuatro) y mirando de cerca a La Revuelta y a El Hormiguero.

Pablo Motos (13.9 %) tuvo ayer en su plató a Marcos Llorente, uno de los invitados con más morbo debido a sus controvertidas opiniones sobre el mundo de la salud. Sus teorías sobre la alimentación, el uso de gafas con cristales de colores y rechazar el uso de crema solar han provocado que especialistas pongan el grito en el cielo por sus opiniones. David Broncano vive una buena noche, la primera en muchos meses, gracias a la visita de Mercedes Milá que, además de dar una lección al presentador de La Revuelta de cómo tiene que hacer su trabajo, le dio un 12.6% de audiencia, su mejor dato en semanas después de pasar por una grave crisis de audiencias.

Por detrás, First Dates no puede y se queda con un preocupante 8 %, lo que le deja en tierra de nadie y superado por Cuatro. El intermedio (6.6%) tampoco tiene un buen día y solo supera a Cifras y letras (5.4 %), el concurso nocturno de La 2.

Audiencias de los principales programas del ‘access prime time’

‘El Hormiguero’: 13.9 % y 1.707.000

‘La Revuelta’: 12.6 % y 1.535.000

‘Horizonte’: 9.7 % y 1.183.000

‘First dates’: 8 % y 992.000

‘El Intermedio’ 6.6 % y 814.000

‘Cifras y letras’: 5.4 % y 678.000

Iker Jiménez sigue aprovechando al máximo su salto a las noches de Cuatro

El vasco forma junto a Carmen Porter el dúo de moda en televisión, consiguiendo que la audiencia de la segunda cadena de Mediaset suba en sus noches. Horizonte nació en plena pandemia como una ventana en la noche de los jueves a la actualidad, algo que sigue haciendo, pero ahora en su versión diaria.

El público ya busca al programa de Cuatro cada vez que hay un acontecimiento de importancia, siendo una referencia entre el público. Ayer, con la histórica imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el análisis de Iker y sus colaboradores fue el tercer programa más visto a nivel nacional de la franja del access prime time, que está dominada desde hace más de 10 años por El Hormiguero.

‘Supervivientes’ vuelve a dominar en la segunda parte de la noche

La gala de salvación de uno de los nominados vuelve a liderar (13.3 %), aunque esta vez lo hace con el episodio de En tierra lejana (11.5 %) pisándole los talones. La serie turca pierde en cuota de pantalla ante el programa de supervivencia, pero gana en media de espectadores.

Esto se debe a que el programa, presentado ayer por Ion Aramendi, termina mucho más tarde y alarga su emisión hasta casi las dos de la madrugada, por lo que acumula mucho share cuando la serie de Antena 3 finaliza, aunque de madrugada el número de espectadores baja porque muchos se van a dormir.

Al cielo con ella (9.1%) aprovecha la ausencia de Marc Giró, que no estuvo con su Cara al show tras el cambio de programación de laSexta, que emitió un especial de El objetivo, con motivo de la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Audiencias del ‘prime time’:

‘Supervivientes: Tierra de nadie’: 13.3 % y 820.000

‘En tierra lejana’: 11.5 % y 833.000

‘Al cielo con ella’: 9.1 % y 706.000

‘Código 10’: 8.9 % y 541.000

‘Especial el objetivo’: Zapatero: 4.7 % y 307.000