Iker Jiménez cede el protagonismo a sus padres: colaboran para recuperar una talla de gran valor

Iker Jiménez vive la que puede ser su mejor etapa profesional, ya que ha conseguido que todo lo que toca se convierta en éxito. Después de décadas al frente de Cuarto Milenio, Horizonte llegó para que tanto él como su mujer, Carmen Porter, tuvieran una ventana hacia la actualidad informativa. Tras años con grandes datos, Mediaset ha decidido que compita en la franja de El Hormiguero y La Revuelta, un salto que está dando grandes datos para Cuatro. Pero las grandes noticias no acaban en lo profesional, ya que en lo personal también ha tenido una reciente alegría. Sus padres, anticuarios de profesión, han sido claves para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a recuperar una talla robada hace casi 50 años. Sin su intervención no habría sido posible evitar que se llegase a subastar.

Pedro Jiménez y María Elizari son dos reputados anticuarios que están al frente de una de las galerías más prestigiosas de Madrid, estando situada en el conocido barrio de Salamanca. Allí, desde hace 40 años, muestran a sus visitantes y compradores, piezas únicas de arte, por lo que es habitual que viajen y busquen por todo el mundo en busca de obras para su catálogo. En un momento dado vieron en una conocida casa de subastas de Italia una pieza que podría haber sido robada de un pequeño pueblo de Palencia.

Tras estudiarlas y recopilar todos los datos posibles, los padres de Iker Jiménez dieron parte a las autoridades, dando todos los datos posibles para que pudiera recuperarse y evitar que fuese subastada. El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa, la conocida UCO, fue la que se encargó, en colaboración con agentes italianos, de recuperarla.

La pieza recuperada fue sustraída de la iglesia de Santa Eugenia, en la localidad palentina de Astudillo. En concreto, se trata de una figura de San Lucas, que fue tallada por el escultor Gil de Siloé.

Tras ser recuperada por las autoridades, la talla ha regresado a España, aunque todavía no se encuentra en la iglesia de la que fue robada hace 47 años. Primero será guardada y expuesta en la Diócesis de Palencia, donde permanecerá hasta que en Astudillo puedan realizar las obras necesarias para evitar que vuelva a ser robaba.

La pieza, que estaba valorada por la casa de subastas por un precio de salida de 5.000 euros, en realidad en unas de las piezas de valor incalculable de la historia del arte española. Su recuperación es una gran noticia para el patrimonio cultural español.

El propio Iker Jiménez anunció la noticia

«Mis padres han logrado que una pieza clave del patrimonio de Palencia vuelva a casa. Una maravillosa talla de calidad mundial. Estaba en una subasta italiana, robada hace mucho tiempo, y solo mis padres lograron identificarla. Eso solo se logra con conocimiento, trabajo, estudio y amor a una profesión. Avisaron a la Guardia Civil y así se recuperó un pedazo de nuestra historia», así lo contó el periodista en su cuenta de Instagram después de que la noticia se publicase en diversos medios de Castilla y León.