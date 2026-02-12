Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘First Dates’ de ayer, miércoles 11 de febrero

El Hormiguero continúa mandando con autoridad en las noches, como ya hiciera el lunes y el martes pasado, aunque esta vez sin La Revuelta como rival. Ayer, miércoles 11 de febrero de 2026, apenas sufrió desgaste al enfrentarse al partido entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, pudiendo superar a First Dates y Horizonte, sus rivales en Cuatro y Telecinco, en la franja de access prime time. Iker Jiménez aprovecha la jornada para marcar su segundo mejor dato desde su cambio de horario, confirmando que la estrategia de Mediaset de colocar su programa en ese horario es un acierto, por lo que podría alargarse en el tiempo y no ser de sólo un mes, como se anunció en un principio.

La 1 se llevó ayer la franja de la primera parte de la noche gracias al Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad, primer partido de las semifinales de la Copa del Rey que emitirá esta semana (hoy lo hará con el Atlético de Madrid-F.C. Barcelona), que logra un 16.7 % de cuota y 2.193.000 espectadores de media. Buenos datos, pero muy lejos de los conseguidos en semanas anteriores por los partidos de la selección española y de otros equipos como el Real Madrid y el propio Barcelona.

El Hormiguero no se queda muy lejos del fútbol y aguanta bien con un 14.8 % y 1.898.000 espectadores, llegando incluso a subir siete décimas respecto al martes, en el día que palabras por un comentario de Rosa Belmonte.

Pese a que no deberían compartir público, First Dates sí que baja en el día en el que el fútbol ha vuelto a complicar la noche. Sobera y los suyos se deben conformar con un 8.5 % y 1.107.000 espectadores de media, después de varias noches acariciando el 10 % de cuota.

Muy buena noche para Iker Jiménez y su Horizonte, que se tuvo que perder el derbi vasco por estar en directo, pero la alegría se la habrá llevado al ver que su programa logra su mejor dato desde que está en el access prime time: 7.2 % y 928.000 espectadores de media. De esta forma supera a El Intermedio, que en laSexta marca un 6.7 % y 886.000 espectadores, continuando con su mala racha de audiencias.

‘El capitán en Japón’ lidera en audiencias en la segunda parte de la noche

Tras un gran estreno hace siete días, el programa en el que el ex futbolista Joaquín y su familia viajan por el país nipón pierde tres puntos en su segunda entrega y marca un 11.5 % de cuota y 783.000 espectadores de media. Chenoa, con su The Floor (9.8 % y 819.000), tampoco vive una buena noche, bajando del 10 % de cuota y no pudiendo aguantar la gran audiencia que le dejó el partido que antes emitió La 1.

La serie Pura sangre sigue perdiendo adeptos, aunque esta semana baja dos décimas, algo comprensible en una noche tan extraña. Con un 8.8 % y 674.000 espectadores, se coloca en tercera posición de las audiencias de ayer en el prime time. El Taquillazo de laSexta vive una buena subida con la emisión de la película Yo soy la venganza (6.8 % y 521.000). Y subida, también, de Los Gipsy Kings (6.4 % y 462.000), que suman un punto después de su estreno de la semana pasada.

Grandes datos para la tarde de Telecinco

El diario de Jorge consigue superar su récord histórico de espectadores gracias a un muy buen 11 % y 912.000 espectadores de media, datos que también impulsan al concurso ¡Allá tú! Juanra Bonet y los suyos, tras semanas estancados alrededor del 7 %, logran su mejor dato en esta nueva etapa con un buen 9.4 % y 992.000 espectadores. De esta manera aprovecha la bajada de Pasapalabra, que sin Rosa y Manu ha perdido tres puntos de cuota.