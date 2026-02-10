Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 9 de febrero

Pablo Motos y su equipo de El Hormiguero arrancan la semana después de que el pasado jueves se diesen un atracón de audiencia gracias a la visita de Rosa y Manu, concursantes de Pasapalabra, minutos antes de entregar el millonario bote. Sin ellos, La Revuelta y First Dates cogen aire, mientras que Horizonte continúa dando buenos datos en el access prime time de Cuatro. En la segunda parte de la noche, DecoMasters se despeña en audiencia, dejando vía libre para que Casados a primera vista se convierta en la gran sorpresa (y alegría) de Telecinco en este año 2026. Por otro lado, en la tarde, Pasapalabra ya nota la ausencia de sus dos grandes concursantes con bajada en los datos en su franja.

Comenzamos por el programa de Roberto Leal, que el pasado jueves trasladó su emisión al prime time de Antena 3, logrando un brutal 36 % de cuota de pantalla, con picos de más de 45 % según se acercaba el momento de entregar el bote a Rosa. Ya sin los dos concursantes legendarios, el programa ha comenzado su búsqueda de nuevos participantes, llevando a que este lunes bajase del 20 %: 19.3 % y 2.131.000 espectadores de media. Pese a la bajada, Aquí la tierra (14.8 % y 1.671.000) y Allá tú (7.5 % y 812.000) siguen muy lejos de poder poner en aprietos su liderato. En Atresmedia respiran tranquilos, ya que cuando vuelva a asentarse una pareja de concursantes, las audiencias volverán a subir, ya que se trata de un ciclo que se repite desde hace años.

En la noche, El Hormiguero vuelve a dominar el access prime time, aunque baja de los datos por encima del 23 % que marcó el pasado jueves. Pese a perder más de 9 puntos de cuota, Motos lidera con la visita de Antonio Orozco con un buen 14.2 % de cuota y 1.799.000 espectadores. No es su mejor dato, pero sigue la línea de los últimos meses.

La Revuelta sigue sin conseguir recuperar el liderato de las noches para La 1, algo que perdió desde principios de 2025, por lo que se apunta una nueva segunda posición con un 11.7 % y 1.476.000 espectadores. A distancia le sigue First Dates (9.5 % y 1.206.000), que sigue dando buenas noticias para Telecinco en su regreso a la cadena grande de Mediaset.

El Intermedio (6.6 % y 848.000 en laSexta) vence por la mínima en su particular duelo contra Iker Jiménez y su Horizonte (6.2 % y 782.000 en Cuatro). A esta batalla se apunta por un día Cifras y letras (6.1 % y 800.000).

‘Casados a primera vista’ sigue funcionando en audiencias

El programa de bodas entre desconocidos se ha convertido en la gran sorpresa de la temporada para Mediaset, que vive en la noche del lunes su mejor dato en cuota de espectadores desde su estreno (14.2 % y 910.000 espectadores). Renacer, por su parte, vivió su última noche en solitario con un los (10.7 % y 745.000) antes de hacer pareja junto al estreno de En tierra lejana, nueva serie turca que comenzará a emitirse para ser su sustituta en las noches de los lunes y los martes.

Las malas noticias son para La 1, que vive el despeño de DecoMasters en su tercera semana de programa. Los decoradores pasan de subir un par de décimas con su segunda entrega a sufrir una inesperada caída de 3.2 puntos con la tercera en La 1 (8.6% y 496.000).

Las cosas tampoco van bien para Proyecto Sistiaga, que pierde casi un punto en una semana (4.6% y 372.000), firmando su peor noche en Cuatro. En cambio, laSexta vive una noche correcta con la emisión de la película Diablo (5.6% y 393.000).