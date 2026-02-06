Audiencias de ayer del bote de ‘Pasapalabra’, ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

Ayer, jueves 5 de febrero de 2026, quedará como uno de los días con mejores datos para Antena 3, todo provocado porque la cadena se volvió por completo con el bote de Rosa Rodríguez. Desde las 20 h, horario habitual de Pasapalabra, la programación fue casi en exclusiva para este evento, que ha roto los audímetros, dejando grandes números para el propio concurso, pero también para Antena 3 Noticias 2 y El Hormiguero. Esto ha dejado a GH DÚO, La Revuelta y Horizonte sin opciones de poder luchar por acercarse. Así quedaron las audiencias de ayer.

La cadena de San Sebastián de los Reyes cambió su programación para emitir a las 20 h un especial sobre los récords que Manu y Rosa han roto en sus casi dos años como concursantes. Este programa ya se disparó a última hora de la tarde con un espectacular 23.6 % y 2.672.000 espectadores de media. Aquí la tierra, Malas Lenguas y Allá tú, sus principales rivales en esa franja, no pudieron hacer nada. El concurso deja a su perseguir más cercano a más de diez puntos de cuota y más de un millón de espectadores de diferencia.

Vicente Vallés y su informativo suelen ser los más beneficiados del arrastre del famoso Rosco cada noche, y esta vez, aunque con un especial, también lo logra y liderar sin problemas con un brutal 22.4 % y 3.037.000 espectadores de media durante su emisión.

Para continuar, El Hormiguero también se volcó en este evento y tuvo a Rosa y a Manu como invitados minutos antes de la emisión del programa de Pasapalabra en el que se podría descubrir al ganador del bote más alto de la historia. Pablo Motos y los suyos barren por completo a la competencia con un estratosférico 23.5 % y 3.239.000 televidentes, siendo el quinto mejor dato de audiencia de la historia del programa y el mejor de la temporada.

La Revuelta (11 % y 1.506.000) se lleva el segundo lugar, mientras que la primera parte de Horizonte (6.6 % y 919.000) aprovecha la debilidad del tramo Exprés de GH DÚO (6.3 % y 866.000) para hacerse con el tercer puesto del access prime time. El intermedio (6.3 % y 880.000) y Cifras y letras (4.1 % y 573.000) cierran la franja.

‘Pasapalabra’ rompe audiencias en la emisión del bote de Rosa

Si hasta ese momento Antena 3 había dominado, a partir de las 23 h la diferencia fue todavía más aplastante con el resto de cadenas. La emisión del programa en el que Rosa acertó el Rosco completo se eleva hasta un enorme 36.8 % y 3.696.000 espectadores de media, una audiencia de otras épocas y a la que sólo pueden llegar los grandes eventos deportivos (y no siempre). El momento en el que la argentina acierta la última palabra se eleva por encima del 40 %, con picos del 45 %, datos absolutamente impensables.

La estrategia sirvió para dejar bajo mínimos a GH DÚO (11.3 % y 815.000), Horizonte (7.4 % y 671.000) y a la emisión de la película Daño colateral en laSexta, con un 3.1 % y 273.000 espectadores de media.

Con estos datos, Antena 3 logra liderar con mucho el jueves, logrando un dato global del 18.9 % de cuota, superando en ocho puntos a La 1, que se queda en un 12.8 %. Telecinco mira de lejos con un 8.6 % en el día, mientras Cuatro (6.2 %) y laSexta (6,1 %) pelear su particular batalla.