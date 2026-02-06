Rosa Rodríguez lo confiesa: ¿en qué se gastará el bote de ‘Pasapalabra’?

Hoy es un día especial en Antena 3. Después de 307 programas, Rosa Rodríguez se ha llevado el ansiado bote de Pasapalabra. La cadena ha realizado una programación diferente debido a que, después de más de un año, uno de los concursantes consiguió completar el temido Rosco. De esta manera, y aunque Manu Pascual se mantuvo imbatible y no se lo puso fácil, la joven ha hecho historia en el formato de las letras. Argentina de nacimiento, pero gallega de corazón, la participante ha logrado llevarse un bote de 2.716.000 millones de euros. Un hito que nunca nadie ha conseguido y con el que ha escrito su nombre en lo más alto de la historia del concurso.

Rosa Rodríguez se unió a la familia de Pasapalabra en noviembre del 2024, pero poco podía imaginarse ella la travesía que le esperaba. Desde entonces, la joven, de 32 años, ha vivido muchos días de estudio y preparación. Pues, para poder hacer frente al formato es necesario tener una buena base y dedicación. Su esfuerzo y constancia la han llevado a rozar el bote en dos ocasiones, pero nunca llegó a responder de manera correcta la letra que le faltaba para alcanzar la gloria. Hasta ahora. Y es que, como bien dicen, a la tercera va la vencida.

Rosa Rodríguez confiesa en qué se gastará el bote de ‘Pasapalabra’

Ha sido anunciado de manera oficial. Rosa Rodríguez es la ganadora de Pasapalabra. La joven ha logrado completar el Rosco del concurso y lo ha hecho con 134 segundos acumulados. Una jugada maestra que ha mantenido a todos expectantes desde la primera letra hasta la última. Y es que, la emoción se ha mantenido hasta la letra M, la cual se le dificultó. Pero, quién la sigue la consigue.

Como no podía ser de otra manera, la emoción de la participante ha sido notable. Pues, no todos los días se ganan 2.716.000 euros. Una victoria por la que ha sido arropada por todos los presentes. Y es que, Rosa ha logrado ganarse el corazón de todos, desde el primer momento. Una humildad y cercanía con el que ha conquistado a la audiencia.

Con tanto dinero ganado, la siguiente pregunta en ser planteada es la relacionada con lo que hará como uso y disfrute de ese dinero. A lo largo de su concurso, la participante ha revelado cuáles eran sus deseos. Pero, conforme el premio ha ganar fue aumentando, el objetivo fue cambiando. Sin embargo, ella siempre dejó claro que quería tener un detalle con sus padres, por todo lo que le han dado y el sacrificio que hicieron al mudarse a España. Pero, también ha indicado que querría una vida tranquila.

Sus padres dejaron su Argentina natal con el objetivo de darle una mejor vida en Galicia. Un sacrificio que no fue fácil y que ella quiere agradecerles con un buen viaje o con alguna ayuda económica. Respecto a ella, ha dejado claro que quiere disfrutar. «Vivir tranquila. Seguir dedicándome a lo que yo hago que es dar clases. Que me encanta y lo adoro», dijo. «Pero, sin la presión económica. Ahora disfrutándolo más porque sé que lo haré porque me gusta, porque es mi vocación y no por estar pensando en el tema económico. Eso ya está más que resuelto», agregó con alegría y emoción.

Lejos de quedar aquí, la ganadora confesó que hará un viaje a su tierra natal, Argentina. «Se lo prometí a mi tía. Mi tía se fue (a Argenitna) el día que me llamásteis para venir a concursar. Ella estaba aquí de visita y se fue», comenzó explicando. «Le prometí que cuando ganara el bote nos iríamos de viaje por toda Argentina. Lo haremos con ella, mi hermana, mi madre y todo el que se quiera venir», contó. Sin lugar a duda, una victoria muy merecida.