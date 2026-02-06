Pasapalabra, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez han sido más los espectadores que se reúnen frente a la pequeña pantalla para acompañar a Rosa Rodríguez y a Manu Pascual en su lucha titánica para hacerse con el millonario bote. Finalmente, este jueves 5 de febrero, la balanza se ha inclinado a favor de uno de ellos, concretamente de la gallega de origen argentino. A pesar de que el madrileño jugaba con ventaja al haber logrado acumular 147 segundos junto a su equipo, Rosa Rodríguez supo aprovechar a la perfección los 134 segundos que había logrado el equipo naranja. Tanto es así que cuando acertó la M, la última de ellas y que le otorgó el bote, le quedaban solamente 3 segundos.

Después de tantísimas tardes en las que ambos han ofrecido siempre la mejor versión de sí mismos, Manu Pascual y Rosa Rodríguez se han ganado el cariño de los más fieles seguidores de Pasapalabra. Ambos, en conjunto y por separado, han logrado superar récords en el programa. Por lo tanto, hemos tenido la oportunidad de vivir una noche verdaderamente mágica, en la que Rosa Rodríguez era incapaz de asimilar lo que acababa de conseguir: nada más y nada menos que 2.716.000 euros, considerado el mayor bote de la historia de Pasapalabra tras haber superado, con creces, al que obtuvo Rafa Castaño (2.272.000 euros). Pero, ¿cuáles han sido las preguntas de este Rosco que Rosa Rodríguez ha logrado acertar al completo? Ponte a prueba y descubre si eres capaz de resolverlas como lo ha hecho ella.

Así ha sido el Rosco con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de ‘Pasapalabra’

Con la A

Partidario de no ejercer el derecho a votar en un proceso electoral.

Con la B

Perteneciente o relativo a la antigua ciudad de Bizancio o a su imperio.

Con la C

Gorro rematado en punta, de cartón y cubierto de tela, que usan los penitentes en las procesiones de Semana Santa.

Con la D

Unidad de volumen que equivale a la décima parte de un litro.

Con la E

Barco de vela, pequeño y ligero, que sirve de explorador a una embarcación más grande.

Con la F

Hablar muy deprisa y atropelladamente.

Con la G

Persona contratada para bailar en una discoteca o sala de fiestas.

Con la H

Polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas.

Con la I

Doctrina que defiende la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar o económica.

Con la J

Conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen.

Con la L

Huevo de piojo.

Con la M

Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP.

Con la N

Estado o actitud del país que se abstiene de intervenir en una guerra o conflicto entablado entre otros.

Contiene la Ñ

Hermano del cuñado de una persona.

Con la O

Provincia española a la que pertenecen los municipios de Verín y Ribadavia.

Con la P

Alzar un caballo las patas delanteras alternativamente, haciéndolas caer con fuerza y sin avanzar.

Contiene la Q

Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los vehículos.

Con la R

Que ha sucedido hace poco.

Con la S

Sigla de designa el mensaje de texto que se puede enviar y recibir a través de un teléfono móvil.

Con la T

Pantalón vaquero.

Con la U

Objeto que sirve para cierto uso o que se emplea, manejado con las manos, para realizar cualquier trabajo u operación.

Con la V

Nombre del sistema de cine sonoro creado en la década de 1920, que se empleó en la película “El cantor de jazz”.

Contiene la X

Resultado feliz de un negocio o una actuación.

Contiene la Y

Persona obligada por ley al pago de un impuesto.

Con la Z