Pasapalabra ha dado, por fin, su enorme bote acumulado de 2.716.000 euros, el más alto de la historia del concurso de Roberto Leal y que ya se coloca como el segundo más alto de la historia de todos los concursos. Aunque ha sido Rosa Rodríguez la ganadora del premio, en realidad, la mayor parte de este importe es para Hacienda, que se llevará un enorme mordisco de esta cantidad. Aunque las cantidades siguen siendo importantes, lo cierto es que ganar este programa es también un premio para las arcas del Estado.

En este caso, vivir en una comunidad autónoma u otra tiene grandes diferencias, ya que hay un tramo de IRPF que se debe pagar según lo establecido en el lugar de residencia. Siendo ella residente en Galicia, mientras que Manu es madrileño, la ventaja siempre iba a ser para el estudiante de psicología, que tiene un porcentaje menor que tributar que su rival.

Cuánto se lleva Hacienda del premio de Pasapalabra

Para comenzar a entender todo lo referente a Hacienda, hay que dejar claro que independientemente de dónde se viva, cualquier ganador de un premio en televisión debe tributar un 19 %, correspondiente al tramo nacional del IRPF. Lo habitual, como ya ha explicado Pasapalabra en anteriores ocasiones, es que esa cantidad ya sea descontada por el propio programa, por lo que recibirá Rosa Rodríguez en su cuenta bancaria estará libre de este primer pago.

En este primer paso hay que restar 654.871 euros a esos más de 2,7 millones de euros, por lo que el ingreso será de 2.061.129 euros. Pero ahí no se quedarán los gastos por ser ganador de Pasapalabra.

Lo que deberá pagar Rosa Rodríguez por vivir en Galicia

Aunque es argentina de nacimiento, Rosa Rodríguez vive en La Coruña desde que era una niña junto a su familia. Aunque se siente gallega, como ganadora de Pasapalabra vivir allí es una pequeña desventaja frente a Manu Pascual, aunque hay peores comunidades para ser ganador de un premio, como ya le pasó a Rafa Castaño.

Rodríguez deberá pagar, como ya hemos comentado, el tramo estatal del IRPF, por lo que deberá descontar esos mencionados 654.871 euros, algo que ya hace el propio programa a la hora de ingresar el dinero en su cuenta bancaria. Pero, no acaban ahí los gastos de Hacienda para ella.

Por vivir en Galicia, Rosa deberá tributar el 22,5 % de IRPF del tramo autonómico (mientras que Manu sería el 19 % por vivir en Madrid). Así pues, deberá pagar otros 606.379 euros extra, por lo que todo el pellizco de Hacienda a su premio asciende hasta 1.261.250 euros.

En realidad, la ganadora de Pasapalabra se llevará a su cuenta unos muy suculentos 1.454.750 euros que a todos nos gustaría tener, pero que está muy lejos de los 2,7 millones de euros que se anunciaron como premio del programa. En resumen, Hacienda se lleva 1,2 millones de euros, mientras que la ganadora se ‘conforma’ con algo más de 1,4 millones.