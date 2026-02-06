El histórico jugador de fútbol americano con el que Rosa se llevó el bote más alto de Pasapalabra

Historia de televisión. El bote más alto de Pasapalabra en sus 26 años de historia se alcanzó con el inicial del apellido de un mítico jugador de fútbol americano. Earl Morrall, leyenda de la NFL, fue la última palabra de las 25 de ‘El Rosco’ que acertó Rosa Rodríguez, concursante que en la madrugada de este viernes logró el mayor premio del programa por valor de 2.716.000 euros.

Casi tres millones rumbo a La Coruña, donde a sus 32 años reside Rosa, concursante ya histórica de la televisión en España. La manera en que acabó su exitoso paso por el programa tuvo mucho que ver con el deporte. Y es que Roberto Leal, al hacerle la pregunta correspondiente a la letra ‘m’, le preguntó por el apellido del mítico quatterback de la NFL.

«Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido como el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP». Esa fue la pregunta del presentador de Pasapalabra, algo a lo que Rosa tardó en responder varios turnos. Pero el destino estaba escrito y finalmente, a falta de sólo un segundo, la concursante respondió el nombre acertado e hizo historia gracias, en parte, al deporte.

Earl Morrall (1935-2014) competió en la liga más importante de fútbol americano durante 21 temporadas, siendo indiscutible en dos de los equipos más grandes como los Baltimore Colts y los Miami Dolphins. El de Michigan se hizo conocido como uno de los mejores quatterback suplentes en la historia de la NFL cuando era sustituto de los jugadores del Hall of Fame Johnny Unitas y Bob Griese.

La historia oculta del bote de Pasapalabra

Una lesión de Unitas en 1968 llevó a Morrall a convertirse en el titular. Guio a los Colts a un récord de 13-1 y ganó el MVP de la liga. También les acercó a su primera victoria en el campeonato de la NFL nueve años antes de que una mala actuación en la tercera Super Bowl de la historia le dejara en el banquillo en la Super Bowl a los dos años.

Morrall entró como suplente en lugar de Unitas, lesionado, y mantuvo a los Colts en el partido hasta que al final vencieron con un gol de campo en el último segundo. Todo esto, casi 60 años ha desembocado en uno de los mayores premios de la historia de la televisión española. Rosa superó a Manu después de un duelo memorable de Pasapalabra y se alzó con el bote millonario de 2.716.000 euros.