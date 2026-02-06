No es ningún secreto que Manu Pascual, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los concursantes de Pasapalabra que más respeto, cariño y admiración han despertado entre los espectadores de Antena 3. Su llegada fue sencillamente brillante, a pesar de que lo hizo justo después de que Óscar Díaz completase las 25 definiciones del Rosco, llevándose un total de 1.816.000 euros. Por lo tanto, hasta este jueves 5 de febrero en el que hemos visto cómo Rosa Rodríguez ha logrado hacerse con el bote más alto de la historia de Pasapalabra, Manu Pascual ha participado en un total de 437 programas, de los cuales 161 ha ganado, 147 ha perdido y 129 ha empatado. Es más, hasta en un total de 6 ocasiones se ha quedado a tan solo una respuesta de hacerse con el ansiado bote.

Desde mediados de mayo de 2024, cuando Manu Pascual apareció por primera vez en nuestras vidas, no ha dejado de acompañarnos tarde tras tarde, dejándonos instantes verdaderamente para el recuerdo. Ya se había vuelto costumbre la forma tan curiosa, peculiar y cariñosa que tenía de despedir a los invitados que ayudaban tanto a él como a Rosa a conseguir más puntos para aprovecharlos en el Rosco. Sin duda, el de Collado Villalba se ha ganado el cariño de los espectadores, hasta tal punto que, a pesar de que muchos de ellos estén realmente felices de que Rosa Rodríguez haya cumplido su sueño, hay otros tantos que preferían ver a Manu Pascual hacerse con ese ansiado bote que vio crecer desde el primer día.

Aun así, todos tienen en común algo: van a echar mucho de menos a ambos, puesto que hacían un tándem de ensueño. Ahora bien, hay que destacar que, a pesar de que la gallega de origen argentino se ha embolsado 2.716.000 euros del bote de Pasapalabra, el concursante madrileño no se va con las manos vacías, ni mucho menos. Y es que, debido al enorme trabajo que ha hecho en el programa desde su llegada a mediados de 2024, Manu ha conseguido acumular nada más y nada menos que 270.600 euros.

Todo sobre Manu Pascual, el gran rival de Rosa Rodríguez en ‘Pasapalabra’

Nacido en septiembre de 1996, Manu siempre ha residido en Collado Villalba junto a su madre. Si hay algo que tiene claro en la vida es que la familia es un pilar muy importante para él, especialmente las tres mujeres que han marcado su vida, que son su abuela, su madre y su tía. Estudió un grado de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y, con posterioridad, hizo y un máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura en la misma Universidad, así como un máster en Psicoterapia y Psicoanalítica en la Universidad de Alcalá.

Pascual se considera un apasionado del cine y del deporte, por lo que utiliza su tiempo libre en ver películas o en hacer deporte, especialmente el ciclismo, puesto que considera que es una de sus grandes pasiones. Además, le fascina viajar, sobre todo con sus amigos. Respecto a su paso por Pasapalabra, «realmente me animé yo mismo», ha desvelado

«A lo largo del camino he tenido apoyos de mi familia y amigos, que son las muletas en los que uno se apoya cuando no todo va rodado», explicó Manu Pascual. Para cumplir su sueño, comenzó a estudiar a principios de 2021, y no ha sido hasta mediados de 2024 cuando llegó la gran oportunidad de su vida. Aunque Rosa Rodríguez le ganó la batalla en el Rosco, Pascual también se ha llevado un buen pellizco. ¡Le echaremos mucho de menos!