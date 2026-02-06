Los espectadores de Antena 3, desde hace semanas, sabían que este día iba a llegar. Aunque no fue hasta que Pablo Motos lo anunció en El Hormiguero, no supimos que este jueves 5 de febrero de 2026 íbamos a poder disfrutar de uno de los momentos más esperados: se entregaba el mayor bote de la historia de Pasapalabra. A pesar de la visita de Manu Pascual y Rosa Rodríguez a Pablo Motos en El Hormiguero, ninguno de los dos soltó prenda respecto a lo que iba a suceder. Poco después de la emisión del programa, comenzó la del concurso. De esta forma, vimos cómo Manu Pascual, una vez más, se enfrentó a la temida Silla Azul, pero logró superarla sin mayor dificultad. Durante las pruebas junto a los invitados, el madrileño logró acumular 147 segundos, mientras que la gallega de origen argentino se tuvo que conformar con 134 segundos.

A pesar de todo, a la vista está que fueron suficientes, puesto que, cuando quedaban solamente 3 segundos, Rosa Rodríguez se aventuró a dar respuesta a la M, la última letra que le quedaba para completar el Rosco. Es importante destacar que no es la primera vez que la gallega se queda a una respuesta, puesto que ha ocurrido hasta en un par de ocasiones. Pero esta vez todo fue diferente, puesto que Roberto Leal respondió de forma afirmativa, dejando a Rosa Rodríguez completamente sin palabras. ¡La gallega ha conseguido hacerse con 2.716.000 euros, considerado como el bote más alto de la historia de Pasapalabra! Un título que, hasta el momento, había ostentado Rafa Castaño con 2.272.000 euros.

Aun así, no podemos dejar de mencionar que, durante todos estos meses, Manu Pascual y Rosa Rodríguez han hecho un trabajo extraordinario, tarde tras tarde, para aumentar la cantidad de ese bote, hasta tal punto de superar el récord del sevillano. Es más, se convierte en el segundo mayor bote que se ha entregado en la historia de la televisión en nuestro país, solamente superado por Los Lobos en ¡BOOM!

Manu Pascual, emocionado tras el logro de Rosa Rodríguez: «Cuando compites con los mejores puedes perder»

Después de que Roberto Leal acudiese hasta la zona en la que se disputa el Rosco para dar la enhorabuena a Rosa, el presentador no pudo evitar dedicar unos segundos de reconocimiento y protagonismo al gran rival de la concursante, que no ha sido otro que el Manu Pascual. De hecho, recordemos que, desde que Rodríguez llegó a Pasapalabra, solamente se ha enfrentado en el Rosco con él.

«No sabíamos si iba a ser uno u otro, o es él o soy yo», comenzó diciendo Rosa, completamente emocionada. Acto seguido, fue más allá: «Ha sido un placer competir contigo, es el tipo de rivalidad que te hace ser mejor». Manu Pascual agradeció a su compañera sus palabras, e hizo unas primeras declaraciones tras perder el Rosco: «Cuando compites con los mejores puedes perder (…) La vida continua».