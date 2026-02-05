¿Cuál es el mayor bote que se ha repartido en la televisión en España? No se entregó en ‘Pasapalabra’

Los espectadores de Pasapalabra vivirán este jueves uno de los botes más impresionantes de la historia gracias a los más de 2,7 millones de euros que Rosa Rodríguez o Manu Pascual se llevarán a su casa (aunque serán menos, debido a que tendrán que rendir cuentas con Hacienda). Aunque pueda parecer enorme, que lo es, este bote no será el premio más alto que se ha repartido en televisión. En realidad hay que irse a otro programa, que le superó por mucho en millones repartidos. Hacemos un repaso a los más altos de toda la televisión.

La veda a los grandes premios en nuestra televisión se abrió gracias a El juego del Euromillón, programa que presentaba Paula Vázquez en Telecinco y que en el año 2001, tres años después de comenzar sus emisiones, repartió por primera vez un millón de euros. Desde entonces ha llovido mucho y muchos otros programas como ¡Boom!, Atrapa un millón o ¿Quién quiere ser millonario? han llenado los bolsillos de decenas de concursantes.

El bote que Rosa Rodríguez o Manu Pascual consigan en Pasapalabra se colocará automáticamente en el segundo puesto de la clasificación de los premios más altos de la televisión, superando al de Rafa Castaño, que con 2,2 millones de euros lo tenía hasta ahora. El sevillano perderá, además, el título de ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra, siendo superado por más de medio millón de euros, aunque seguro que no le dolerá nada al verlo por televisión.

El bote más alto de la historia de nuestra televisión es para el programa ¡Boom!, que repartió al mítico equipo de Los Lobos más de seis millones de euros. Después, entre ellos debieron cada uno hacer su reparto y cada uno declarar a Hacienda su parte. El concurso presentado por Juanra Bonet repartió tres botes que se colocan en el top 10. El resto son todos de Pasapalabra, dejando sin opciones al resto de concursos de la televisión.

Los 10 botes más altos repartidos en televisión en la historia de España

‘Los Lobos’: 6,6 millones de euros en ‘¡BOOM!’ Rosa Rodríguez o Manu Pascual: 2.176.000 millones de euros en ‘Pasapalabra’ Rafa Castaño: 2.254.000 millones de euros en ‘Pasapalabra’ ‘Rockcampers’: 2.326.500 millones de euros en ‘¡BOOM!’ Eduardo Benito: 2.190.000 millones de euros en ‘Pasapalabra’ David Leo: 1,86 millones de euros en ‘Pasapalabra’ Pablo Díaz: 1,82 millones de euros en ‘Pasapalabra’ Óscar Díaz: 1,79 millones de euros en ‘Pasapalabra’ Juan Pedro Gómez: 1,67 millones de euros en ‘Pasapalabra’ ‘Los Dispersos’: 1,54 millones de euros en ‘¡BOOM!’

Aunque las cantidades de las que estamos hablando en este artículo son enormes, lo cierto es que los ganadores de estos premios no se los llevan íntegros. Como siempre, Hacienda tiene mucho que decir en esto y no se queda sin rascar su parte.

Todos ellos han debido de tributar un 19 % del premio, que se descuenta generalmente antes de hacer el ingreso en su cuenta, y que se trata de un trámite que suele realizar la productora del programa. Ese es el tramo nacional de IRPF que debe pagar el ganador, pero después deberá declarar en su declaración de la renta, dependiendo la cantidad mucho de la comunidad autónoma en la que viva. Recordemos que Madrid es la que más pastel se lleva, aunque en todas hay que pensar que hay que declarar algo más de un 20 % extra, aunque en algunas es mucho más (como Andalucía).