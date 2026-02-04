Uno de los rostros que más está dando de qué hablar en Pasapalabra, en los últimos meses ha sido, indudablemente,Rosa Rodríguez. El popular concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los indispensables en la parrilla televisiva española cada tarde. Debido a su longevidad y a su formato tan entretenido, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega, pero también los que se animan a vivir la experiencia del concurso de primera mano. Por ello, la exitosa participante no lo ha dudado dos veces. Un reto personal por el que ya ha conseguido estar a la altura de participantes como Rosa Rodríguez.

«A veces somos un poco pesadas con esto de las mujeres, pero es que hay pocas y, quizá, cuando estás del lado del que está constantemente representado, no eres consciente de lo importante que es esa representación, de las que estamos menos representadas. Hablo de las mujeres, pero se puede aplicar a otro tipo de personas», dijo para la web de Antena 3. Enfrentarse a un reto de esta magnitud no es nada fácil, por lo que la participante ha tenido que tener una dura preparación previa.

«Cuando estudiaba, a veces, en los días bajos, porque hay días en los que dices ‘qué estoy haciendo, nunca voy a llegar a este nivel’, yo me leía uno de los post que escribió ella en redes sociales porque me daba muchísima motivación para continuar preparándome. Fue una concursante que se lo trabajó muchísimo, y además coincido con ella en que Pasapalabra es nuestro primer concurso televisivo», dijo en referencia a Sofía Álvarez de Eulate.

La gallega, de profesión profesora, ha aparcado temporalmente su trabajo para poder vivir la experiencia de Pasapalabra. Pues, su objetivo es llevarse el bote y para ello necesita dedicación. «Me he tomado una especie de excedencia, porque esta es una oportunidad que tienes en la vida, entonces quiero sentir que he dado el máximo de mí. Le dedico bastantes horas diarias al estudio, no sabría decir cuántas», explica.

«Desde que me levanto, todo el día mentalmente estás ahí intentando absorber. Esto no es solo hincar los codos sobre la mesa, yo salgo por las mañanas y me pego un par de horas caminando por la montaña repasando mentalmente, con la aplicación Anki o repasando datos», agrega. Una lucha por la victoria que pelea cada tarde junto a Manu Pascual.

Aunque en el concurso son adversarios, lo cierto es que ambos concursantes tienen una muy buena relación. «Es un encanto», afirma en el terreno personal. «Fue un guía estupendo, me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él», confiesa.

Por otro lado, a nivel competitivo, Rosa Rodríguez no deja de tener buenas palabras con Manu Pascual. «Es genial, es de estos concursantes que te empujan a tener que mejorar. Sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura, pero de una buena manera. Hay una rivalidad muy sana», concluye.