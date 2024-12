No es ningún secreto que Pasapalabra, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante un formato verdaderamente excepcional que cuenta con un gran equipo detrás. Por si fuera poco, también cuenta con invitados y concursantes absolutamente espectaculares. Actualmente, tenemos a Manu Pascual y Rosa Rodríguez. A pesar de llevar varios programas a sus espaldas, en todos ellos al menos uno se enfrenta a la temida Silla Azul. Se trata de un duelo en el que, por un par de preguntas y de la forma más inesperada, puedes quedar fuera de la competición. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Jaime cuando concursaba con Orestes, también a Fer cuando se enfrentaba diariamente a Moisés Laguardia. Más recientemente tenemos el caso de Nacho Mangut.

El concursante, tras cumplir 149 programas y haberse enfrentado en numerosas ocasiones a Manu Pascual en el Rosco, perdió el duelo en la Silla Azul. Poco después, pudimos conocer a Rosa Rodríguez. Recientemente, los espectadores de Pasapalabra han sido testigos de una despedida de lo más emotiva. Todo comenzó cuando, tras un intenso duelo en el Rosco, la concursante consiguió llevarse el gato al agua. Por lo tanto, a Manuel Pascual no le quedaba otra opción que enfrentarse a la temida Silla Azul. Inevitablemente, una tarde más, tuvo que jugarse su permanencia en el concurso presentado por Roberto Leal. Sabedor de las duras consecuencias si responde erróneamente, Manu comenzó la prueba con cierto temor. Al fin y al cabo, no es un secreto que su objetivo es seguir acumulando dinero y, por tanto, llegar a tener la oportunidad de llevarse el ansiado bote de Pasapalabra. En esa ocasión, tenía que enfrentarse a un duelo contra Roberto.

El nuevo concursante llegaba de Palma de Mallorca y trabajaba como maestro de Primaria. Fue una Silla Azul de lo más intensa, ya que fueron nada más y nada menos que 11 rondas de preguntas. ¡El balear vino muy preparado para la ocasión! A pesar de los esfuerzos, Manu consiguió vencer y, por tanto, Roberto quedó eliminado del concurso.

Una emotiva despedida en Pasapalabra: «Lo he conseguido»

El ya expulsado no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para lanzar un emotivo mensaje a sus alumnos, pero también a sus hijos: «Quiero reivindicar la cultura del esfuerzo», comenzó diciendo. Acto seguido, Roberto no dudó en ir mucho más allá: «Llegar hasta aquí era mi objetivo. He estudiado, me he preparado y aquí estoy. Lo he conseguido».

Por si fuera poco, Roberto quiso añadir algo más: «Quiero decirles a mis alumnos, y sobre todo a mis hijos, que el objetivo que uno tiene hay que trabajárselo, perseguirlo y llegar a él». Sin duda, estamos ante uno de los mensajes más sorprendentes, emotivos y necesarios que un concursante de Pasapalabra ha dado durante su despedida.