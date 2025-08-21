Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Martina sigue con su idea de marcharse

La Promesa sigue siendo la serie favorita para cientos de miles de espectadores cada tarde en TVE. Los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 656 de la ficción de época, después de que descubran que Curro lo tiene todo pensado para comenzar su venganza contra Lorenzo, ya que tiene pensado delatarle ante el coronel. Tras conseguir que se alojase en el palacio, le entregó pruebas que dejan en muy mal lugar al capitán, que sigue luchando por convencer de que es inocente de lo que se le acusa. Esto es lo que pasará hoy, jueves 21 de agosto.

En un nuevo capítulo, Manuel discutirá con Alonso por decidir quién tiene el control de la empresa. De Leocadia también desconfía, por eso prefiere tener bajo su poder todo y evitar sustos. Este problema, que mezcla lo profesional con lo familiar, hace que Enora le anime a reconciliarse con su padre y aparcar de una vez sus diferencias. Martina, por su parte, está muy afectada por su enfado con Catalina, por lo que sigue dispuesta a macharse con Jacobo.

Mejor le van las cosas a Ángela y a Curro , que están encantados con la calma que respiran después de que Lorenzo se haya marchado, lo que les hace pensar en el futuro y verlo con mejores ojos. En vista del momento que se vive, Leocadia ha decidido seguir ocultando a Ángela que Lorenzo le pidió matrimonio, aunque no se sabe cuánto tiempo podrá hacerlo.

Los espectadores de La Promesa también podrán ver como la Duquesa de Carril hará una visita a Vera, en la que le contará que su hermano Federica no quiere verla. Toño, por su parte, echará en cara a Simona y a Candela que se metan en su vida privada.

Por otro parte, María Teresa y Vera podrán hablar de los secretos que todos a su alrededor ocultan, mientras que Pía es cazada dentro del despacho del mayordomo. Para su suerte, Petra decidirá guardar este secreto, pero le pedirá saber toda la verdad de lo que ha descubierto.

Todo esto es lo que los espectadores de La Promesa podrán ver en el capítulo de hoy, 21 de agosto, el número 656 de la serie.