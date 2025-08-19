Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Pía descubre una información del cartero de Luján

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. De esta manera tan concreta, el pasado lunes 18 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 655 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo la llegada de los militares causa un auténtico caos en el palacio. Lorenzo se enfrenta a la justicia, pues no tiene otra alternativa. Una complicada situación a la que hay que sumar el conflicto entre Martina y Catalina. De hecho, todo se ha agravado tanto que la primera se ve en la obligación de tomar una decisión drástica.

Otro que se encuentra tomando decisiones importantes es Manuel, pues el joven tiene claro que tiene que pensar en lo mejor para su empresa. Por ello, quiere hablar con Leocadia para informarle que su futuro no se asocia al de la compañía. Paralelamente, Toño consigue que Cristóbal cambie de opinión con respecto a Samuel. Pero, esto no será lo único que se verá en esta nueva entrega. Toño y Enora, cansados de ocultar su amor, le cuentan todo a Manuel. Sin embargo, y para mala fortuna de los enamorados, el joven no se toma la noticia de la mejor manera.

¿Qué sucede en el capítulo 656 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 19 de agosto?

De esta manera, vamos a poder ver cómo la detención de Lorenzo ha causado un antes y un después en el palacio. La familia está viviendo sentimientos encontrados. Pues, aunque están preocupados por lo que está sucediendo, no pueden evitar sentirse aliviados. Al respecto, Curro sorprende a todos al confesar a Lope, Vera y Pía que fue él quien acusó al capitán tras encontrar unos documentos incriminatorios.

Manuel ha hablado con Leocadia para sacarla del negocio, pero ella está poco convencida de su propuesta. Por su parte, Manuel se entera de que Martina quiere abandonar La Promesa por sus diferencias con Catalina. Por ello, vive un fuerte y tenso enfrentamiento con su padre. Todo ello mientras Candela y Simona entablan un acercamiento con Enora para conocerla mejor.

Posteriormente, Toño se reencuentra con Samuel. Un momento clave entre ambos, pues le cuenta la verdad de su situación sentimental. Asimismo, Vera está muy ilusionada por ver a su hermano y espera ansiosa la respuesta de Lope a su carta. Luego, Ricardo comenta con Samuel la posibilidad de anular su matrimonio con Ana. Una situación a la que hay que sumar el hecho de que Pía consigue una información del cartero de Luján muy valiosa. Mientras tanto, Curro y Ángela se dejan llevar por la pasión.