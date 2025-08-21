Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Victoria cae gravemente enferma

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una sorprendente y espectacular historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 20 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 236 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, y como no podía ser de otra forma, la situación entre Julio y su padre está peor que nunca.

De hecho, el joven vuelve a ser atacado por su progenitor. Por ello, completamente, destrozado, le pide a Adriana que lo ayude. Una petición que llega de la mano de su deseo de que deje su relación con Rafael de una vez por todas. Mientras tanto, Bernando sigue buscando la forma correcta de deshacerse del poder que José Luis tiene sobre él. Por ello, y sin ninguna otra alternativa, decide hablar con Mercedes para explicarle el plan que tiene entre manos. Una decisión que sabe que no le gustará. Eso sí, por mucho que hable con ella, el plan lo debe ejecutar él solo. Victoria, por su parte, sufre un vahído.

¿Qué sucede en el capítulo 237 de ‘Valle Salvaje’, que se emite hoy, jueves 21 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la revelación que el duque le hace a Victoria sobre Adriana le sienta muy mal a la joven. Y es que, cae enferma de gravedad. ¿Qué le sucederá?

Leonardo está haciendo todo lo que está a su alcance para que Bárbara lo perdone. Un camino que no está siendo nada fácil. Amanda va en busca de Bárbara, pues quiere saber qué le ha hecho a su hijo. Asimismo, lejos de quedar aquí, veremos como Bernardo, por fin, toma las riendas de su destino.

Sea como sea, lo que está claro es que la serie se encuentra en uno de los puntos más importantes de su trama. Lo que suceda en los próximos episodios será clave para el destino de los protagonistas. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.