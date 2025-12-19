PSOE y Sumar escenificarán la paz con un paquete de medidas que incluirán nuevas ayudas a la vivienda

Tanto el PSOE como Sumar quieren zanjar su última crisis. El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, quiere seguir al frente del Gobierno y Sumar, con Yolanda Díaz en la vicepresidencia, no se plantea salir del Ejecutivo, pese a las críticas en forma de ultimatum lanzado por la vicepresidenta tras el estallido de los últimos escándalos de acoso sexual y corrupción. Por eso, fuentes socialistas aseguran que la reunión de este viernes será la «puesta en escena» del final de una crisis que «nunca debió abrirse» y que se va a cerrar con una hoja de ruta para la segunda mitad de la legislatura, con medidas de marcado carácter social en materia de Sanidad y, en especial, Vivienda.

Fuentes socialistas insisten en que todos los escándalos que acechan a su partido, en principio, parten «de una misma cepa», el clan Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y su entorno. En cuanto a los escándalos de acoso sexual, admiten el error por la «no tramitación diligente» en primera instancia, pero ponen como prueba de su voluntad de enmienda la declaración del propio Sánchez, que comentó: «He cometido un error, pero no voy a cometer dos». Aseguran que todo el partido está volcado en depurar cualquier caso de acoso y llevarlo, en su caso, ante la Fiscalía.

Hay quienes, desde el PSOE, recuerdan que «cuando estalló el caso Errejón, por presunta agresión sexual, no hicimos sangre» y no entienden la «saña» con la que Díaz lanzó ese ultimátum a su socio de Gobierno. Rencillas al margen, la reunión, a la que no asistirán miembros del Ejecutivo, puesto que nadie se plantea una ruptura, sino cargos orgánicos de los respectivos partidos, tiene que servir para dejar claro públicamente que «hay Gobierno para rato y proyectos a realizar en la segunda parte de la legislatura».

Ambas formaciones se inclinan por abordar asuntos de marcado carácter social, esos temas pendientes y algunos, incluso, urgentes, como la reanudación de una serie de medidas del escudo social, cuya vigencia caduca a 31 de diciembre de 2025 y que habría que renovar, como la prohibición de determinados desahucios o la prórroga de contratos de alquiler que finalizan el año próximo.

El PSOE asume ciertos postulados de Sumar en materia de Vivienda y se propone abrir una nueva guerra con las comunidades autónomas gobernadas por el PP en materia de Sanidad. El derecho al aborto y su práctica clínica en centros públicos, la lista de «objetores» de las prácticas abortistas o la lucha contra las listas de espera serán argumentos para el Gobierno de coalición a la vuelta de las vacaciones navideñas.

En todo caso, de la reunión de este viernes tiene que salir la imagen indudable de que la crisis se ha cerrado, el Gobierno sigue y las iniciativas para la segunda mitad de la legislatura son muchas y muy beneficiosas para los colectivos más vulnerables. Para ello se han conjurado los segundos niveles del PSOE y Sumar y este es el objetivo marcado para este encuentro al que, en nombre del PSOE, acudirá su secretaria de Organización, Rebeca Torró. Por parte de Sumar, serán dirigentes de IU y de Más Madrid los que asistan en nombre del colectivo.