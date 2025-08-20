Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Victoria preocupa a todos por su enfermedad

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado martes 19 de agosto, los espectadores de esta serie diaria pudieron disfrutar del capítulo 235 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo José Luis saca su última carta y amenaza a Rafael con quitarle la vida si no abandona el Valle. Eso sí, tiene que hacerlo sin Adriana. No tiene otra opción al respecto. Mientras tanto, Úrsula continúa manipulando de la peor manera posible a Julio.

Cansada de la situación, Adriana se enfrenta a José Luis. La mujer está cansada de estar sometida a él y a sus decisiones. Por ello, estalla y le acusa de numerosas cosas, entre ellas, de esconder que Valle Salvaje no es suyo. Pero, esa no será la acusación más grave que le hará. El juego de poder entre las familias está en su punto de máxima tensión. Una situación que podría desembocar en un importante cambio para los protagonistas.

¿Qué sucede en el capítulo 236 de ‘Valle Salvaje’, que se emite hoy, miércoles 20 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la situación entre Julio y su padre está peor que nunca. De hecho, el joven vuelve a ser atacado por su progenitor. Por ello, completamente, destrozado, le pide a Adriana que lo ayude. Una petición que llega de la mano de su deseo de que deje su relación con Rafael de una vez por todas.

Mientras tanto, Bernando sigue buscando la forma correcta de deshacerse del poder que José Luis tiene sobre él. Por ello, y sin ninguna otra alternativa, decide hablar con Mercedes para explicarle el plan que tiene entre manos. Una decisión que sabe que no le gustará. Eso sí, por mucho que hable con ella, el plan lo debe ejecutar él solo. ¿Qué sucederá?

Victoria, por su parte, sufrirá un vahído. Sea como sea, es más que evidente que la ficción se encuentra en un punto clave de su historia, la cual está cosechando tantísimo éxito y está dando de qué hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.