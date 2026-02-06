¿Qué pasará con Manu Pascual después de que Rosa Rodríguez haya ganado el bote de ‘Pasapalabra’?

Los espectadores de Pasapalabra siguen con la resaca del bote histórico de Rosa Rodríguez, que se ha llevado a su casa más de dos 2,7 millones de euros, aunque, en realidad, la cantidad será mucho más pequeña, ya que tendrá que rendir cuentas con Hacienda, como te explicamos en Happy FM. En mitad de esa alegría queda por saber qué ocurrirá con Manu Pascual, que ha visto como su sueño de ganar el premio se ha esfumado de un plumazo después de casi dos años engordando el premio. Te explicamos su futuro tras el enorme premio.

Rosa y Manu han entrado ya en la historia del programa como la pareja de concursantes que más tardes ha estado participando, superando a Rafa y Orestes; o la de Pablo y Javier Dávila. Esa pareja de rivales quedará completamente rota después de la victoria de la argentina (aunque gallega de adopción). Ella, como ganadora, se llevará su enorme premio, renunciando al dinero acumulado y dejando de ser automáticamente concursante. Así lo dicen las normas del programa y es algo que todos los espectadores conocen de la mecánica desde hace años en este clásico de la televisión.

Pero no todo el mundo tiene claro qué pasará con Manu, que tendrá que ver la fiesta de su rival desde una esquina. El madrileño también queda automáticamente eliminado del programa, por lo que su vida cambiará por completo desde el bote.

El estudiante de psicología podrá volver a su vida habitual de antes de Pasapalabra, retomando sus estudios y dejando de lado su etapa de viajes a los estudios de Antena 3 para grabar varios días a la semana los programas. Además, también podrá dejar de estudiar a tiempo completo, ya que no tendrá esa necesidad de estar repasando palabras nuevas para seguir siendo competitivo.

Aunque se vaya del programa sin los más de 2,7 millones de euros de premio, Manu no se irá con las manos vacías. En su caso, sí que se llevará el dinero que ha ido acumulando en los casi dos años de participación que lleva, por lo que la cantidad, aunque menor, también es bastante generosa.

Con ella, aunque no podrá cumplir todos sus sueños, sí que podrá ayudar con un buen pellizco a su madre, seguir formándose e incluso hacer algún viaje para seguir con su afición de coleccionar mapas de lugares que ha visitado. Eso sí, este dinero no le dará para comprarse una vivienda o solucionarse la vida, aunque tal y como están las cosas, Rosa tampoco podrá olvidarse de trabajar pese al bote, especialmente tras ajustar cuentas con Hacienda.

Que se acabe su aventura en Pasapalabra no quiere decir que no pueda volver en un futuro, ya que es habitual que los grandes concursantes que no se han llevado el premio regresen con el tiempo. Es por eso que nombres como Orestes Barbero, Moisés Laguardia, Jero Hernández o Nacho Mangut, por citar algunos, están en el recuerdo de los espectadores.

Tampoco hay que descartar que, tras esta aventura, Manu Pascual decida probar suerte con otros concursos. A Pasapalabra podría volver en un futuro si él quiere, pero habrá que esperar un tiempo (años) para dejar oportunidad a nuevos concursantes.

En cambio, su nombre seguro que ya estará en el punto de mira de otros programas como Saber y Ganar, Cifras y letras o El Cazador, que durante años ha recibido a ilustres como Jero, Óscar Díaz, Fer Castro u Orestes Barbero.