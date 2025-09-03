Quién es Jero Hernández: cuánto dinero ganó en ‘Pasapalabra’ y ‘Saber y Ganar’ y su vínculo con Orestes

Jero Hernández es uno de los concursantes más míticos de la televisión en nuestro país, habiendo dejado huella en espacios tan conocidos como Pasapalabra y Saber y Ganar, aunque no son los únicos por los que ha pasado. Es, además, conocido por su amistad con Orestes Barbero, con el que coincidió en su etapa como concursante en Telecinco, siendo casi como su mentor y el que le hizo llegar a ser uno de los grandes del espacio, tanto en su etapa en Telecinco como en Antena 3.

En Pasapalabra estuvo durante la etapa en la que el concurso se emitía en Telecinco, siendo presentado por Christian Gálvez. Allí estuvo entre 2015 y 2016 concursando durante 121 programas, regresando con otra tanda en el año 2019, antes de que el programa fuese cancelado por orden de un juez, durante otras 120 tardes. En esta última época estuvo junto a Orestes, con el que comenzó una bonita relación de amistad. Aunque no ganó nunca el bote del programa, sí que pudo sumar más de 220.000 euros en todas sus participaciones, además de que regresó en 2023 para un campeonato muy especial, titulado Duelo de Campeones.

También ha participado en El Tirón, el concurso que Mediaset improvisó ante la suspensión de Pasapalabra y que con la llegada de la pandemia desapareció para no volver nunca más (que pudo haber sido el gran rival de Pasapalabra en su llegada a Antena 3). Pero su debut ante las cámaras lo hizo en el año 2008 en El Gran Quiz, concurso que pocos recordarán, que se emitió en Cuatro y que estaba presentado por Nuria Roca.

Donde también es un mito es en Saber y Ganar, el espacio de La 2 presentando por Jordi Hurtado, al que regresa cada vez que se lo piden para los programas especiales. Allí debutó en el año 2011 y durante 50 programas nadie le pudo toser, pero tuvo que abandonarlo por motivos laborales.

A lo largo de los años ha ido regresando en varias etapas, siendo en todas uno de los mejores, hasta tal punto que ha logrado permanecer durante 200 programas sin caer eliminado, acumulando 128.000 euros en su casillero. Al ser bicentenario, las normas del programa le obligaban a marcharse, aunque lo hizo por la puerta grande con un gran homenaje y siendo investido como Doctor Honoris Causa de Saber y Ganar.

¿En qué trabaja Jero Hernández?

Este salmantino ha aprovechado el dinero ganado en los diferentes programas por los que ha pasado para ahorrar y poder tener una vida algo más tranquila, aunque ni mucho menos le ha servido para poder olvidarse de trabajar. Es Licenciado en Magisterio y Pedagogía, siendo desde hace años funcionario, trabajando en la Universidad de Salamanca.