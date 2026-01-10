‘El Desafío’: ¿quién fue el ganador del programa de ayer, viernes 9 de enero?

El Desafío ha vuelto con su sexta temporada a lo grande, gracias que personajes como María José Campanario han aceptado participar. Aunque ella es la gran protagonista, especialmente tras su regreso a la televisión tras mucho tiempo alejada de los focos, las opciones de victoria al final de la noche no han sido para ella. En cambio, Willy Bárcenas (cantante de Taburete e hijo del conocido ex tesorero del Partido Popular) y José Yélamo (presentador de laSexta Xplica) han sido los que mejor actuación han tenido, según el jurado del programa.

El periodista ha sido uno de los primeros en salir al escenario y tener que demostrar los grandes avances en sus ensayos. En su caso, el reto era de baile, aunque mucho más complicado que al que se había enfrentado Eva Soriano, que no ha sido de las mejores valoradas de la noche. En su caso, el periodista y presentador ha tenido que aprender una complicada coreografía por parte del equipo de las pruebas de baile al más puro estilo break dance con saltos, caídas y lanzándose por unas empinadas rampas.

Lleno de quemaduras y ampollas, el gaditano maldecía la hora en la que Roberto Leal le había conseguido convencer para participar en el programa: «La que me ha liado», le decía. Pese a que los ensayos fueron muy duros, el andaluz ha demostrado estar en muy buena forma y se ha integrado casi a la perfección con el cuerpo del baile del programa, con el que ha celebrado el éxito a la hora de realizar la coreografía.

Por su parte, el cantante Willy Bárcenas ha sido el primero en tener que meterse en la piscina de la apnea, la prueba reina por excelencia del concurso de famosos de Atresmedia. El artista reconocía en los ensayos que no es «muy acuático» y que prefiere «la montaña».

Pese a que no renuncia a que es ambicioso en sus ideas y no quiere hacer «el ridículo», reconocía ante las cámaras que es un poco vago, pero aseguraba que llegaba dispuesto a sufrir. Pese a todo, el madrileño daba un golpe en la mesa y paraba el crono en cuatro minutos y un segundo, una marca que le hace entrar en el top 10 de los que más tiempo han aguantado bajo el agua en todas las ediciones, una clasificación que sigue liderando Rosa López desde hace años.

¿Quién es el ganador de la primera gala de ‘El Desafío’?

El jurado optaba por ellos dos como los que mejor lo habían hecho en sus pruebas en esta primera gala, pero era Bárcenas el que se llevaba la victoria. El artista se ha llevado 30 puntos del jurado, mientras que Yélamo se conformaba con 21.

Como ganador, Willy ha querido donar el premio de la tarjeta del programa, que esta semana tenía 12.000 euros gracias a su apnea, a la Asociación CRIS contra el cáncer. «Todos tenemos casos cercanos de afectados», así anunciaba que el dinero lo quería destinar a investigar contra esta enfermedad.

Así queda la clasificación general

Debido a que se trata del primer programa, la clasificación ha quedado de la misma forma que las primeras puntuaciones. Bárcenas, Yélamo y Eva Soriano ocupan los tres primeros puestos, mientras que Eduardo Navarrete, Daniel Illescas y María José Campanario son los tres últimos de la tabla.