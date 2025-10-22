Willy Bárcenas recuerda los complicados inicios de Taburete: «Todos hemos sido jóvenes»

El grupo musical Taburete, con sus componentes Willy Barcenas y Antón Carreño, han sido los invitados del martes 21 de octubre de El Hormiguero, con motivo de la publicación de El perro que fuma, su próximo disco. Tras la visita de Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, el grupo ha querido hablar de su regreso a las giras después de un tiempo de descanso en el que se ‘retiraron’ temporalmente de las actuaciones en directo.

Antes de comenzar con los temas musicales, hubo tiempo para recordar el paso de Willy por El Desafío, programa de la productora de Pablo Motos y su socio Jorge Salvador. «Va a sonar muy… Pero es que a mí El Desafío me ha cambiado la vida. Te voy a ser supersincero. Cuando me lo propusieron, pensé: ‘Un año que no voy a hacer conciertos, voy a este programa, hago dinero…’. No sabía dónde me estaba metiendo. He hecho cosas que en la vida pensé que podría hacer. Me ha dado una disciplina, una rutina, como encajar la frustración…», confesaba el hijo de Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del Partido Popular.

Lejos de ser un castigo, para Willy el programa de retos fue un cambio importante: «Me daba miedo que después de El Desafío se me fuera la energía. Perdí 9 kilos. Pero me he mantenido y eternamente agradecido a El Desafío. Es una experiencia única», decía. Eso sí, su participación no se podrá ver hasta el mes de enero de 2026, cuando se emitirá en las noches de Antena 3.

Los artistas, tras este parón de actuaciones en directo, han querido comenzar por salas pequeñas para reencontrarse con su público, antes de volver a llenar grandes espacios y de actuar en grandes festivales en verano. «Hemos querido hacer una primera parte de la gira con las salas que siempre fueron muy importantes en nuestros inicios. Es como un nuevo renacer. Llevábamos 9 años sin parar de tocar y ahora al volver tras el parón queríamos empezar por esos inicios», han explicado.

Hablando de conciertos, Willy Bárcenas y Antón Carreño han querido recordar los problemas que tuvieron cuando tocaron con primera vez con Hombres G, grupo del que han sido teloneros en varias ocasiones. En concreto, David Summers abroncó al cantante de Taburete por subir al escenario demasiado animado, sin duda por efecto de haber tomado alcohol antes de actuar.

«Como la primera parte la hacíamos nosotros, luego estábamos una hora y luego volvíamos. Fue un concierto que hicimos en Barcelona y estaba el tema del independentismo muy caliente. Entonces, salí diciendo: ‘¡Tenemos que querernos todos, todas las personas! All you need is love!’», recordaba.

Esos mensajes políticos eran habituales en sus conciertos, donde no dudaba en lucir con orgullo la bandera de España, algo que quiso repetir en una ciudad como Barcelona. «David lo vio. Me dijo: ‘Willy, todos hemos sido jóvenes, pero las copitas después’», así le quiso parar los pies el cantante de Hombres G al vocalista de Taburete.