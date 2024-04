¿Por qué Moisés Laguardia ya no participa en ‘Pasapalabra’?: este es el motivo de su desaparición

Después de 226 programas, los espectadores de Pasapalabra se llevaron el pasado viernes una enorme sorpresa al comprobar que Moisés Laguardia había dejado el programa. Su baja no se debe a nada relacionado con el concurso, ya que en su último Rosco empató con Óscar, por lo que el motivo es personal.

«Se darán cuenta de que en el último programa empataron», comenzaba explicando Roberto Leal en los primeros segundos. «No va a estar en el programa de hoy. Esperemos que vuelva pronto. No sabemos cuanto tardará en volver porque está indispuesto. No es nada grave. Volverá, se va a recuperar, pero, de momento, el programa tiene que seguir», ha dicho.

Esta decisión ha pillado a todos los espectadores por sorpresa, ya que no se había anunciado antes ni el propio concursante lo ha contado en sus redes sociales. Para evitar un parón o que el riojano pierta su puesto, el programa ha decidido contar con la ayuda de uno de los concursantes más míticos de su historia: Pablo Díaz.

Óscar ha querido aclarar que no se trata de nada grave y que «le esperamos prontito. Son cosas que pasan, la vida a veces enreda. Así que, nada, deseando que entre por la puerta otra vez». De esta manera han evitado hablar claro de qué le pasa al concursante y prefieren dejaro en su intimidad, aunque los espectadores están muy intrigados.

¿Qué pasará con el bote de Pasapalabra mientras no esté Moisés Laguardia?

Aunque hay sustituto, el concurso ha decidido congelar el bote y guardarlo hasta que el riojano regrese, algo que parece que ocurrirá en solo unos pocos días. «Hoy tendrían que jugar por un bote de 1.708.000 euros. No va a ser así, no sería justo. Por lo tanto, dejamos ese bote congelado hasta que vuelva Moisés», aclaraba.

«Diariamente, hasta que retomemos con Moisés Laguardia y Óscar, jugaremos por un bote de… ¡100.000 euros!», ha explicado. De esta forma, todo apunta a que los dos concursantes se mantendrán en el concurso y solo podrán ganar dinero, pero no caer eliminados.

Pabló Díaz fue el primer concursante récord de la etapa de Antena 3

Desde que un juez tomase la decisión de que Telecinco tuviera que dejar de emitir el concurso Antena 3 se apresuró a comprar los derechos de uno de los grandes imanes de audiencia de la televisión de los últimos 20 años. Desde entonces comenzó una remontada con la principal cadena de Mediaset hasta que logró arrebatarle el liderazgo, manteniéndolo todavía.

En julio del año 2021 Antena 3 cambió por completo su programación para ofrecer una edición especial de Pasapalabra en prime time. Esa noche Javier Dávila o Pablo se llevarían el bote, algo que finalmente hizo el violinista canario.

En aquel momento consiguó embolsarse 1.828.000 euros, un premio con el que se colocó en por entonces con el tercero más grande de la historia del programa. Actualmente es el cuarto, después del bote conseguido por Rafa Castaño. Así queda el top cuatro en estos momentos: