Luto en la serie ‘Emily in Paris’: muere Diego Borella en pleno rodaje de la serie

El equipo de la serie Emily in Paris, una de las más conocidas de la plataforma Netflix, se encuentra de luto en estos momentos tras la repentina muerte de Diego Borella. Diferentes versiones aseguran que se trataba de un asistente de dirección o de uno de los subdirectores. Aunque la noticia se ha conocido este fin de semana, el suceso ocurrió alrededor de las 19:00 h del pasado jueves 21 de agosto, cuando se encontraban grabando una de las últimas escenas de la quinta temporada.

El equipo de rodaje se encontraba en Venecia, Italia, cuando Borella se desmayó de forma repentina en el interior del hotel Danieli, uno de los más conocidos e históricos de la ciudad de los canales. Sus compañeros no dudaron en llamar rápidamente a los servicios de emergencia después de que se desmayase, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida, pese a la rapidez con la que acudieron a la llamada.

Se trataba de un asistente de dirección que había sido contratado especialmente para este rodaje, ya que había nacido, precisamente, en Venecia. Su formación le había llevado a estudiar en Roma, Londres y Nueva York, participando en diferentes proyectos de cine e incluso había publicado varios libros infantiles.

El equipo de ‘Emily in Paris’ para el rodaje tras la muerte de Diego Borella

Tras la noticia, la dirección de la serie ha tomado la decisión de parar las grabaciones y reposar durante unos días. Estaba previsto que su estancia en la ciudad italiana terminase en el día 25 de agosto, momento en el que cumplían sus permisos para grabar, pero es seguro que deberán continuar unos días más para finalizar las secuencias que todavía quedan por grabar de la quinta temporada.

Lo que se espera de la quinta temporada de la serie

Netflix ha anunciado que llegará el próximo mes de diciembre a la plataforma, por lo que no se espera que esta triste noticia pueda afectar al montaje de la serie, ya que tienen varios meses por delante para realizar su trabajo. En esta nueva tanta de capítulo, Lily Collins, la protagonista, se pone al frente la agencia Grateu, situada en Roma.

Este salto del guion sitúa a la protagonista en Italia después de años viviendo y cumpliendo sueños en Francia, donde había conseguido hacerse camino en el terreno laboral en París, capital por excelencia de la moda. Este regreso está marcado por la ausencia de la actriz Camile Razat, que anunció el pasado mes de abril salida del equipo con una bonita despedida en redes sociales, después de que su personaje fuese uno de los más importantes de las primeras temporadas.