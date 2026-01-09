Cuatro ex menas, detenidos tras saquear un centro de menores de Mallorca en Nochevieja

La tranquilidad del municipio de Esporles, en Mallorca, se vio sacudida durante la pasada Nochevieja, cuando un grupo de ex menas protagonizó un audaz robo en un centro de acogida de menores. La Guardia Civil ha detenido a cuatro menores de edad, algunos de ellos antiguos internos del propio centro, como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza, estafa continuada y pertenencia a grupo criminal.

El suceso ocurrió durante la madrugada del 31 de diciembre, aprovechando que tanto los usuarios del centro como los educadores se encontraban cenando fuera. Según informan fuentes oficiales, los jóvenes forzaron una ventana para acceder al edificio y sustrajeron una caja fuerte que contenía dinero en efectivo, además de una tarjeta bancaria y varios aparatos electrónicos pertenecientes a los internos. El valor total del botín asciende a 2.500 euros.

Pero el robo no terminó ahí. Con una audacia sorprendente, los detenidos realizaron hasta once compras con la tarjeta bancaria robada, todas ellas durante la misma noche de celebración, lo que demuestra un plan meticulosamente calculado y una intención clara de aprovecharse de la vulnerabilidad del centro en un momento crítico.

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Esporles y Artà, no tardó en esclarecer los hechos. Tras analizar las pruebas y los testimonios, se determinó que los autores formaban parte de un grupo organizado, compuesto por cuatro menores con antecedentes en el centro afectado. La Guardia Civil procedió a su detención, imputándoles los delitos de robo con fuerza, estafa continuada y pertenencia a grupo criminal.

Este caso ha generado alarma en la comunidad local, que se muestra preocupada por la implicación de antiguos internos en delitos contra el mismo centro que los acogió. Expertos en seguridad señalan que este tipo de incidentes reflejan la necesidad de reforzar la vigilancia y los programas de reinserción juvenil, para evitar que los menores en riesgo repitan patrones delictivos. «Son unos auténticos delincuentes. Unos auténticos salvajes desagradecidos. No hay derecho», concluyen algunos vecinos de la zona consultados por OKBALEARES.