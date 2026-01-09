El PSOE critica el nuevo centro de menas de Mallorca porque tiene literas y barrotes en las ventanas

El PSOE critica el nuevo centro de menas de Mallorca porque hay literas y barrotes en las ventanas y ha cuestionado que el espacio de primera acogida habilitado por el Consell de Mallorca en el antiguo acuartelamiento de Son Tous en Palma «cumpla con las condiciones mínimas exigibles», un asunto que atribuye a «la voluntad de Vox».

En plena crisis migratoria, cuando Baleares batió en 2025 todos los registros en este ámbito (7.300 inmigrantes y 400 pateras) y en el caso de Mallorca el Consell tuvo que tutelar 267 nuevos menores extranjeros no acompañados (menas), la portavoz adjunta de los socialistas, Sofía Alonso, ha asegurado que Son Tous «no reúne las condiciones mínimas exigibles» y presenta características que «difieren radicalmente» del modelo asistencial de menores que aplica el Consell.

En concreto, ha expuesto, las habitaciones son compartidas con literas, hay barrotes en las ventanas, mobiliario básico, así como el aislamiento que supone estar en un acuartelamiento que está en las afueras de Palma.

Por ello, el grupo socialista en la institución insular ha solicitado visitar el centro para conocer la dotación humana y material que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) dedicará a los menores que se acojan en este espacio,

Alonso ha solicitado también información sobre el coste de cada una de las plazas, después que el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, señalara que el precio por plaza se reducirá.

«Estuvo hablando todo el tiempo de ahorrar en la prestación del servicio», ha criticado la socialista, subrayando que «este requisito lo ha marcado Vox» para acordar los presupuestos insulares de 2026. «Son Tous cumple la voluntad de la ultraderecha», ha añadido.

Con todo, ha sostenido que la forma en la que se alojarán los menores en este nuevo espacio «supone claramente una discriminación de trato hacia estos jóvenes respecto al resto de menores acogidos por el IMAS».

Hay que recordar que el antiguo cuartel de Son Tous cuenta con dos plantas y cuatro alas, de las que por el momento el Consell de Mallorca ya tiene operativa una en la planta baja con capacidad para 16.

El nuevo centro de atención de emergencia, que está gestionado por la Fundación SAMU, contará por el momento -aunque podría incrementarse a medida que lo haga el número de plazas- con cuatro auxiliares educativos, un psicólogo, dos mediadores interculturales y un trabajador social.