Ibiza ya tiene a 36 menas durmiendo en tiendas de campaña y Mallorca baraja el cuartel de Son Tous

La incesante crisis migratoria que padece Baleares con los centros de acogida de menas colapsados y un flujo constante de pateras en sus costas, ha obligado a implementar nuevas fórmulas de acogida de esta población: tiendas de campaña.

El Consell de Ibiza ya ha habilitado el campamento público de Cala Jondal como espacio de acogida, y ya tiene a 36 menas durmiendo bajo toldos, mientras Mallorca podría instalarlas en el antiguo e inoperativo cuartel militar de Son Tous en Palma.

«Es una opción que está sobre la mesa pero no hay ninguna previsión para habilitar ningún espacio ahí, de momento”, matizan fuentes oficiales del Consell de Mallorca.

A fecha de hoy no hay dato alguno que indique que el aluvión de pateras que ha llegado a las costas de Baleares los dos últimos años no se vaya a repetir este 2025. Según la información facilitada por los consells insulares, a fecha del 31 de marzo de 2025, Baleares está acogiendo a 573 niños y adolescentes extranjeros no acompañados, según datos proporcionados por los consells insulares, competentes en este ámbito.

Esta cifra supone un 1.023% respecto a las plazas específicas para la acogida de estos niños y jóvenes, por lo que el Govern mantiene que no puede acoger a un solo menor más de los que lleguen a sus costas.

Y mucho menos, los 59 que le exige acoger Pedro Sánchez tras su pacto de reparto de los menas de Canarias con Carles Puigdemont que ha avalado a Cataluña para que con ocho millones de habitantes acoja apenas a 20 de estos menores.

En Baleares ante la falta de recursos humanos y materiales para acoger a más, Ibiza ha habilitado el campamento de Cala Jondal, una instalación de tiempo libre que se reserva a grupos escolares para realizar actividades o estancias con una programación educativa social, recreativa o deportiva.

El periodo de funcionamiento es la temporada alta, en concreto, del 1 de mayo al 31 de agosto, si bien este año ya ha abierto sus puertas para acoger a casi una cuarentena de menas.

Ubicado en la privilegiada Punta des Jondal, dentro de un bosque de pinos y sabinas en el sur de la isla de Ibiza, tiene una capacidad máxima para 150 personas en tiendas de campaña, comedor, duchas, zonas de talleres y zona deportiva.

Su transformación en centro de acogida de menas, ha sido cuestionado por Vox que en un comunicado se ha preguntado «si los niños de la isla podrán disfrutar de las colonias de verano en dichas instalaciones».

El partido de Santiago Abascal ha criticado duramente las «nefastas políticas migratorias» del Gobierno socialista de España y la «tibieza» del PP en la gestión de esta situación, que ha derivado en un «colapso asistencial» en las islas. En este sentido desde Vox lamentan las quejas de los trabajadores y vecinos de la localidad ibicenca de Santa Eulalia, quienes denuncian un clima de inseguridad generado por la presencia de estos menores.

Por ello Vox critica que el PP, a nivel autonómico y nacional, se oponga ahora al reparto de menas por el territorio español, cuando hace pocos meses defendía dicho reparto y recuerdan que se desmarcaron de los gobiernos autonómicos en coalición con el PP, por su falta de coherencia en este asunto.

En el caso de Ibiza y Formentera, a 20 de marzo el Consell de Ibiza tutela a 70 extranjeros no acompañados teniendo 58 plazas, si bien la cifra podría verse incrementada con las últimas llegadas de la semana pasada. El Consell de Formentera, por su parte, el último dato es de 110 cifra que podría verse incrementada con la llegada de las últimas pateras.

Por último desde Vox han exigido la publicación de los costes mensuales de manutención de cada mena, la divulgación de las quejas recibidas sobre las molestias ocasionadas a trabajadores y cuidadores, y la elaboración de un informe sobre el estado de las instalaciones donde se alojan, comparando su situación antes y después de su llegada.