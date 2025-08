Fernando Alonso se pierde los Libres 1 del GP de Hungría por una lesión de espalda

Fernando Alonso no correrá los primeros entrenamientos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 por una lesión muscular en la espalda. Así lo comunicó Aston Martin en torno a las 11:00 de este viernes, dos horas y media antes del arranque de la cita en el Hungaroring. Será el piloto español quien decida si subirse a la segunda sesión (17:00) o ceder de nuevo su asiento a Felipe Drugovich, su sustituto. El brasileño se subirá a su monoplaza en los Libres 1.

«En los días posteriores al Gran Premio de Bélgica, Fernando Alonso ha estado lidiando con una lesión muscular en la espalda. Mientras continúa con el tratamiento esta mañana, ha decidido no participar en la FP1. Felipe Drugovich pilotará en la FP1 junto a Lance Stroll. Luego se tomará una decisión sobre la participación de Fernando en la FP2 y el resto del fin de semana a su debido tiempo», declaró Aston Martin.

Team Statement:

«In the days following the Belgian Grand Prix, Fernando Alonso has been managing a muscular injury in his back.

As he continues with treatment this morning, he has chosen to sit out of FP1.

Felipe Drugovich will drive in FP1 alongside Lance Stroll.

