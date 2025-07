Fernando Alonso admite que Newey le desesperó: «Intenté empujarle a ver el coche, pero…»

Fernando Alonso ya ha pasado página en este 2025 aciago del equipo Aston Martin y confirma que ya están centrados «al cien por cien» en conseguir el mejor coche posible de cara a 2026. El asturiano afirmó que puso todo de su parte para que el ingeniero más exitoso del mundo, Adrian Newey, colaborase para cambiar el rumbo del equipo pero no consiguió nada.

«Cero. Este coche nunca ha sido su prioridad desde que llegó. Aunque todos le hayamos insistido un poco e incluso empujado para que le eche un vistazo, está muy centrado en el próximo año. Él trabaja a su manera, es fantástico verle trabajar y pensar en problemas que nos encontraremos quizás en la séptima carrera después de introducir unas u otras evoluciones. Es increíble», reconoció el bicampeón del mundo.

Fernando Alonso no se corta ni un pelo a la hora de reconocer que en la fábrica de Aston Martin están a tope con el nuevo monoplaza y que de lo que queda de este 2025 apenas puede sacar más de cara al nuevo proyecto. «Los pit-stops. Nada más. Los coches son tan diferentes que será difícil aprender algo y aplicarlo. Todo lo que quisiéramos aprender en cuanto a mejoras, información del túnel de viento ya lo hemos aprendido y está completado. Ahora es cuestión de esperar a enero y ver lo rápidos que podemos ser», aseveró.

El español, sin embargo, tiene que correr este fin de semana en Hungría tras el jarro de agua fría que supuesto los resultados obtenidos en el Gran Premio de Bélgica. «Quiero pensar que fue por las características del circuito. Fuimos algo menos competitivos, desde los primeros entrenamientos no teníamos el ritmo. Como salíamos desde atrás cambiamos el motor y apostamos por una carrera de lluvia, y no sucedió, pero creo que el trazado fue la principal razón de la falta de rendimiento», reconoció Fernando Alonso.

Ahora en su regreso al circuito donde ganó su primera carrera allá por 2003, el asturiano se contentaría con estar en los puntos. «Espero que estemos más cerca de la Q3, o más competitivos. En Spa éramos último y penúltimo, no queremos estar en esa situación. Pero hay diez coches en tres décimas y queremos estar entre los mejores. Aunque no es una gran prioridad. Claro que queremos hacerlo bien cada fin de semana, no venimos aquí a divertirnos, pero no hay muchas cosas que se puedan hacer en el set-up o las evoluciones para mejorar de manera mágica», explicó de manera realista.