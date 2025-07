Pedro de la Rosa se lanza con un sorprendente pronóstico sobre la retirada de Fernando Alonso

Pedro de la Rosa habló del espectacular estado de forma de Fernando Alonso con motivo de su 44 cumpleaños. El ex piloto español de Fórmula 1 y actual embajador de Aston Martin, equipo con el que compite su compatriota en el Mundial, confesó no saber si «tiene fecha de caducidad». El asturiano no para de impresionar a todos con su increíble pilotaje pese a que su escudería no le conceda un coche con las prestaciones necesarias para competir por títulos. En 2026 confía que sea otra historia… porque como sea la misma que en el Gran Premio de Bélgica sería para coger las cosas e irse.

«Increíble. Más que la edad impresiona el estado de forma en que está con 44 años. Cuando uno llega al final de su carrera empieza a decaer, a tener más lesiones, problemas, falta de motivación… En el caso de Fernando a mí lo que me sorprende es 44 y si me preguntas a mí que lo vi debutar a hoy digo que está igual o mejor. A nivel físico, mental, experiencia y velocidad que es lo que cuenta en la F1», comenzó De la Rosa.

«La diferencia es que a mí me retiraron. Fernando tiene 44, yo con 41 me notaba todavía muy en forma. No sé si tiene fecha de caducidad la verdad», afirmó. «Ha evolucionado la profesionalidad, la nutrición, el conocimiento de lo que tiene que hacer un deportista para mantenerse al máximo nivel. El mundo del motor es muy distinto al tenis o fútbol. Si has tenido la suerte de no tener accidentes graves, puedes continuar muchos años», añadió.

«No hay visos de que pueda o deba retirarse», dijo, comparándolo con el caso de Lewis Hamilton (40 años), al que le está costando horrores adaptarse a Ferrari después de más de una década en Mercedes. Sobre Alonso y el mal año de Aston Martin en cuanto a prestaciones del coche, el embajador de la escudería británica confesó que «está siendo muy duro».

«Alonso está como cuando debutó»

«Venimos de una carrera muy mala, probablemente con Miami la peor que hemos hecho este año. Hasta Spa llevamos una progresión muy buena. Spa nos ha venido mal, circuito con unas características que no nos hemos sabido adaptar ni nuestro coche ha funcionado ahí. Luego viene Hungría donde esperamos ir mejor y remontar. No podemos escondernos, el coche es tremendamente difícil de conducir. En el 2025 queda una evolución limitada, pero en el 2026 vamos a partir desde una mejor posición seguro», adelantó.

Sobre las piezas introducidas en Spa, De la Rosa explicó: «Vamos a Hungría, tenemos un alerón delantero nuevo que estrenamos en Spa que esperamos que funcione mejor en Hungría y a ver si podemos volver al ataque. Es un circuito talismán para los dos, para él más porque ganó su primera carrera aquí. Es un sitio que le tengo muchísimo cariño y será siempre especial.