Rosa López suelta la bomba sobre Chenoa y deja a todos en shock: «No hablo con…»

Han pasado prácticamente 25 años desde que se emitió la primera edición de Operación Triunfo y todavía hay muchas dudas encima de la mesa. Como por ejemplo: ¿Qué tipo de relación hay entre los ex concursantes del programa? ¿Hay alguien que tenga envidia de David Bisbal por haber llegado tan lejos? ¿Por qué Rosa López parece estar apartada del grupo? Esta última ha llegado al límite y ha soltado una bomba sobre Chenoa. Hace unos días acudió a D Corazón, programa de TVE, y dio una entrevista en la que negó tener un contacto diario con la intérprete de Cuando tú vas. «Ni con Chenoa, que no… Ni con Vero, ni con nadie. Ahora mismo no hablo con nadie, qué queréis que os diga», declaró con total naturalidad.

Lo cierto es que este debate lo abrió la ex de David Bisbal cuando se casó con el doctor Miguel Sánchez Encimas. La artista organizó una boda por todo lo alto en Mallorca y no invitó a todo el equipo de OT 1, sólo un puñado de afortunados recibieron la invitación y este detalle hizo saltar todas las alarmas. Tanto es así que Laura (ese es su verdadero nombre) se vio obligada a romper su silencio para admitir que no quería pronunciar el «sí, quiero» con personas con las que no terminaba de cuadrar. Recordó que ya han pasado muchos años desde que acabó Operación Triunfo y admite que no ha mantenido la relación con ciertas personas.

Al darse cuenta del revuelo que había generado, Chenoa se comprometió a organizar una fiesta con los que no habían asistido a su boda en Mallorca, pero el tiempo pasó y no cumplió su promesa.

La versión de Rosa López

Debemos tener en cuenta un detalle importante. Rosa López era muy joven cuando entró en la academia de Operación Triunfo y para ella fue muy importante el calor de sus compañeros. Se convirtieron en su familia y tardó bastante en comprender que, después del programa, cada uno iba a seguir una hoja de ruta distinta.

Durante su entrevista en el programa presentado por Anne Igartiburu, Rosa ha confirmado que no ha logrado mantener el vínculo con los triunfitos, pero no está molesta porque entiende que no todo el mundo dispone del mismo tiempo. «Yo quiero a todo el mundo… David Bisbal es un chiquillo que no veo todos los días ni hablo con él todos los días, pero estamos en contacto», ha comentado al respecto. De esta forma, ha intentado restar hierro al asunto para evitar que el tema se convierta en un escándalo.

La vida actual de Rosa López

Lejos de dramatizar, Rosa ha recordado que los años, los proyectos personales y la vida han marcado una distancia natural, aunque siempre guarda un cariño especial por quienes compartieron con ella una experiencia que cambió sus vidas. No le guarda rencor a nadie, al contrario, se siente muy agradecida porque considera que gracias a su pasado ha emprendido aventuras muy interesantes.

Durante su participación en D Corazón, la granadina habló también sobre su presente profesional, destacando que se encuentra en un momento de serenidad y estabilidad. Contó que sigue trabajando en nuevos proyectos musicales que pronto verán la luz, aunque sin la presión mediática de sus comienzos. Rosa confesó que, tras años de aprendizaje, hoy vive con más calma y se siente en paz consigo misma: «He aprendido a estar bien conmigo misma». Con estas palabras queda claro que no busca llamar la atención por cuestiones personales, ya ha dejado claro que se encuentra perfectamente y que lo único que busca es seguir cantando y consolidar su puesto en la industria musical.

Su trayectoria, aunque más discreta en la actualidad, continúa siendo una referencia dentro de la música española. Ha publicado varios discos, participado en giras y se ha implicado activamente en causas sociales, especialmente en aquellas relacionadas con la salud mental y la igualdad, valores con los que se identifica profundamente. Para muchos, Rosa sigue siendo el rostro más simbólico de Operación Triunfo y sus palabras en televisión han servido para recordar que, aunque el tiempo cambie las relaciones personales, su legado como ganadora y su capacidad de conectar con el público permanecen intactos.

El reencuentro de ‘Operación Triunfo’

Son muchos los que sueñan con un reencuentro para celebrar los 25 años de la mítica edición, pero será muy difícil llevarlo a cabo porque cada cantante tiene sus propios planes y entre ellos hay algunos que no se llevan bien.

La agencia Gtres le ha preguntado a Rosa si estaría dispuesta a volver a hacer equipo con los artistas de OT 1 para rendir un homenaje a Álex Casademunt, fallecido en una accidente de tráfico. «Eso sería guay. Lo que pasa es que sí, es verdad que es un tema delicadillo, ¿no? angélico mío, pero se merece todo. Álex se merece todo», respondió. Y después añadió: «Si alguna vez alguien lo consigue y que estemos todos, yo vamos, encantada, pero que estemos todos». El problema es que, si tenemos en cuenta sus declaraciones en TVE, parece imposible que el equipo vuelta a juntarse.