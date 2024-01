El ex marido de Chenoa se acerca a la cantante y saltan las alarmas

Fue el pasado 11 de noviembre cuando la vida personal de Chenoa dio un giro de 180 grados. La cantante se posicionaba en la primera línea mediática tras salir a la luz su ruptura con Miguel Sánchez Encinas, el médico con el que se había dado el «sí, quiero» tan solo un año y medio antes. Pese a que siempre ha intentado ser discreta con su vida personal, en esta ocasión la artista decidió romper con dicho blindaje para explicar a la revista del saludo lo ocurrido en su relación sentimental: «Nos queremos y respetamos, pero necesitamos tiempo y tranquilidad. No es una ruptura, es una separación temporal», explicaba.

Pues bien, a juzgar por sus últimos movimientos en las redes sociales, ambos podrían haber dado un paso hacia delante, acercándose el uno al otro y, tal vez, intentando retomar lo que dejaron aparcado. En uno de los post de Instagram más recientes de la intérprete, aparece junto a Roberto Leal, agradeciendo la aventura que ha podido vivir de la mano de El Desafío, el programa de Atresmedia en el que se ha sumergido como concursante y ha deslumbrado como una de las mejores participantes en la prueba de apnea. «Feliz con el tiempo que he logrado», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chenoa (@chenoa)

La publicación no tardó en generar multitud de mensajes y comentarios de apoyo hacia su concurso pero, inesperadamente, llamó la atención el de su ex pareja, Miguel Sánchez, quien no dudó en mostrarse muy orgulloso del récord que había conseguido la que en su día fue su esposa: «Muy duro antes y durante… Bravo luchadora», escribía con varios emoticonos de aplausos acompañados de un corazón rojo. Como respuesta, la artista contestaba con otro corazón rojo y unas manos hacia arriba.

Comentarios de Miguel Sánchez en el post de Chenoa/ Instagram

Este acercamiento, ante los ojos de todos los internautas, ha hecho saltar todas las alarmas, creando un sinfín de rumores que señalan la posibilidad de reconciliación en el matrimonio. Sea como fuere, lo cierto es que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto pero, lo que es una realidad, es la buena sintonía que hay instaurada entre ambos pese a haber decidido poner punto final a su historia de amor hace apenas tres meses.

Este inesperado movimiento concuerda con la información que se lanzó desde el programa de Y ahora Sonsoles, donde Lorena Vázquez aseguró que al médico le gustaría reconciliarse con Chenoa pero no le estaría resultando tarea fácil, ya que la cantante no estaría «muy receptiva»: «Lo que me dicen es que está muy disgustado, que no está pasando un buen momento y que lo que a él le gustaría es reconciliarse con ella. Y que ha hecho varios intentos por acercar posturas», señalaba la periodista.

Chenoa con Miguel Sánchez / GTRES

Por su parte, Chenoa ha decidido refugiarse en su trabajo y en su nuevo proyecto profesional de la mano de Operación Triunfo, el programa musical que le lanzó al estrellato y que a día de hoy le ha brindado la oportunidad de convertirse en presentadora de su última edición.