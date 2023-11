Las redes estallan tras filtrarse el sueldazo de Chenoa por cada gala de Operación Triunfo

50.000 euros. Ni más, ni menos. Este es el dinero que Chenoa se estaría embolsando por cada gala que presenta de Operación Triunfo 2023, el talent musical que vivió en sus propias carnes hace ahora más de dos décadas, y que ha dado el salto a Amazon Prime Vídeo, el servicio de streaming OTT de películas y series creado y gestionado por Amazon, que se ofrece como un servicio independiente o como parte de la suscripción a Amazon Prime.

Ha sido SomEVA, la marca de contenido juvenil de 3Cat, la nueva Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, quien ha dado a conocer esta cifra durante la emisión de uno de sus programas. Tal cantidad, es digno de mención aquí, cabría multiplicarla por el número de galas que el formato que produce Gestmusic prevé llevar a cabo en esta nueva temporada: trece. Así, al término del programa, Chenoa vería incrementadas sus cuentas bancarias con 650.000 euros a los que se restarían, eso sí, impuestos.

Chenoa en la presentación en ‘Operación Triunfo’ / Gtres

El sueldo de Chenoa, como no podía ser de otra forma, ha despertado un sinfín de comentarios en redes sociales, de usuarios escandalizados por el «pastizal» y el «caché» de la cantante en la pequeña pantalla; pues superaría, con creces, el establecido por cada uno de sus conciertos. Si bien sus apariciones musicales se han reducido en los últimos años, el caché de Chenoa estaría, según recoge El Plural, en torno a los 25.000 euros por show. La artista, que ha vendido más de un millón de discos a lo largo de su trayectoria profesional sobre los escenarios, gestiona sus ingresos, cabe recordar, a través de la discográfica que, tras su paso por Vale Music, creó con su hermano, Sebastián, como socio: Alias Music SL, cuya ración social es la representación de Chenoa, así como de otros cantantes como Eder Gil.

El último disco que Chenoa lanzó al mercado fue, en 2016, #Soy humana’. Sin embargo, en su discografía destacan otros seis, dos discos en directo y DVD, un recopilatorio, un extended play y múltiples colaboraciones con otros rostros conocidos del panorama musical en nuestro país, como Sergio Dalma, Manuel Carrasco, Carlos Baute, Vanesa Martín o Ricardo Arjona.

Chenoa en ‘Tu cara me suena’ interpretando ‘Escondidos’ / Gtres

La carrera de Chenoa en televisión

Sea como fuere, lo cierto es que Operación Triunfo no es el primer proyecto de Laura -su verdadero nombre-, en televisión. Antes, la natural de Mar de Plata, en Argentina, ha pasado por programas tales como Increíbles: el gran desafío, de Antena 3, El club de la comedia, en La Sexta, Pasapalabra, El Hormiguero, El show de Bertín, Gala Drag Queen o Zapeando. Asimismo, Chenoa forma parte del jurado de Tu cara me suena desde hace más de siete años y, desde 2022 presenta su programa de radio titulado Tómatelo menos en serio, en Europa FM, que también se emite en streaming y está disponible como podcast. En Amazon Prime Video, Chenoa ha participado también en un reality de cocina, Celebrity Bake Of.