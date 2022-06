Vanesa Martín, tras los pasos de María del Monte en su confesión LGTBIQA+ más sincera

La semana del Orgullo LGTBIQA+ está a punto de comenzar en Madrid, y cada vez son más las artistas que están dejándose contagiar por la alegría propia de estas fechas para sincerarse al máximo sobre su orientación sexual. Ya lo hizo recientemente María del Monte como pregonera en Sevilla, hablando por primera vez abiertamente sobre su homosexualidad y presentando al público a su pareja desde hace más de dos décadas. Ahora, le ha cogido el testigo nada más y nada menos que Vanesa Martín, que ha hablado largo y tendido sobre este y otros temas durante su última entrevista.

Dada su exitosa carrera profesional, la cantante tendrá oportunidad de actuar en el Love Festival de La Palma el próximo 30 de julio. Una ocasión de lo más especial para ella en un evento al más puro estilo LGTBIQA+, razón por la cual ha hablado sobre los impedimentos y baches que ha ido afrontando en su camino hacia la fama con el único objetivo de normalizar cualquier tipo de amor. Durante su charla con el periodista Daniel Ródenas, Vanesa ha admitido encontrarse “en un momento de su vida muy divertido, con una energía desbordante”. Y no es para menos, ya que “según sus astros, está en un momento de expansión interesante”, comenzaba explicando, haciendo referencia a la gira que tiene tanto en España como en Latinoamérica, esta última paralizada en un primer momento a consecuencia del coronavirus.

Con su testimonio, la malagueña se ha convertido en la protagonista del número mensual de Shangay, donde ha hablado sin reparo sobre lo poco que le importan ya las críticas que puedan existir sobre su persona, y mucho menos sobre su orientación sexual: “Creo que todo el mundo tiene un tiempo y que es muy normal. Tampoco hay que parar el mundo para decir que me enamoro de chicas; pero yo tengo la libertad de enamorarme de quien sea. He amado a mujeres maravillosas en mi vida. Tengo la capacidad de enamorarme de quien me atrape la atención, la libertad, el sentido del humor, la inteligencia, el sexo, la piel, la risa. Que me haga sentir viva (…) Las veces que me he enamorado realmente ha sido increíble, cuando hay un argumento que sostiene a esas personas, a esa chica, porque hace tiempo que no he vuelto a estar con un chico”, confirmaba. Unas palabras con las que dejaba entrever que, aunque en ningún otro momento había hablado públicamente sobre esta faceta tan personal y desconocida para sus seguidores, en la que ella misma se considera “discreta, aunque no se esconda nunca de nada”. “Otra cosa es que no le dé bombo porque no quiera que se me pregunten ciertas cosas por encima de la música”, insiste, para después dejar claras sus ideas: “Defiendo y defenderé mi vida, y estoy orgullosa de amar y sentir como siento”, zanjaba, muy contundente.

Haciendo gala del humor que la caracteriza, la intérprete de Polvo de mariposas hacía hincapié en la importancia del orden de los factores a la hora de preguntarle algo: “Ahora ya le puedo decir a un periodista que antes de hablar de mi vida personal, me pregunte primero por el disco que acaba de salir”, declaraba entre risas, para después dejar claro su posicionamiento a favor del colectivo, aconsejando a la gente para que “deje de señalar”: “En estos momentos, más que nunca, hay que reivindicar la libertad. Hay mucho trabajo y mucho camino allanado por otros mayores que nosotros, a los que les debemos estar ahí, desde el respeto y sin violencia”, finalizaba, aclarando así que se puede reivindicar algo de la manera más respetuosa.