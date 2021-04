Toñi Moreno ha echado el cierre a ‘Un año de tu vida’, el programa que presenta en Canal Sur y que el lunes finalizaba temporada. Qué mejor manera de hacerlo que con una invitada de excepción como es la cantante Vanesa Martín, que no quiso faltar a su cita con Toñi con quien habló del presente, de su futuro, de su carrera profesional y además hizo un repaso por algunos de los momentos más significativos de su infancia. Acaba de estrenar trabajo, ‘Siete veces sí’, y además fue la invitada del primer programa en el año 2019, así que no podía faltar en una fecha tan señalada.

Entre confidencias, risas y emociones, Toñi y Vanesa hablaron sobre la maternidad. La comunicadora lleva un año feliz junto a su hija Lola, aunque también ha sido una de las encargadas de desgranar ‘lo menos bonito’ que supone tener un bebé. Pero ella está encantada y siempre que puede habla sobre esta faceta de ser mamá. Y anoche encontró en su invitada a una cómplice. La cantante malagueña no es madre todavía, pero ya es algo que le empieza a rondar y no descarta serlo, también en solitario, a corto plazo.

La compositora ha confesado que hasta hace poco no sabía muy bien cómo dirigirse a los niños: «Les hablaba como a los adultos», ha dicho haciendo referencia a cuando sus amigos empezaron a tener hijos. Y fue ejercer de coach en ‘La Voz Kids’, y aflorar el instinto maternal.

Pero el trabajo es algo que le frena y así se lo hizo saber a su entrevistadora. «Yo la verdad es que tengo ganas de ser madre pero, desgraciadamente, es una cuestión de que por mi carrera, todavía a día de hoy, me condiciona el no parar», le ha confesado. Toñi, comprensiva con ella le ha preguntado entonces: «¿Por qué te crees que yo la he tenido con 47 años?».

Una cifra que ha dejado sorprendida a Vanesa que rápidamente ha contestado: «¿Con 47?». La intérprete de ‘Salto mortal’ se ha mostrado desconcertada con la edad a la que Toñi Moreno tuvo a su hija. «¿A que no lo parece?», le ha preguntado entonces la presentadora con el humor que le caracteriza. Y la cantante, todavía impresionada, le ha respondido con un rotundo «no».

La gaditana no ha tenido reparo en decirle a su invitada que «ahora sería un buen momento», y no ha tardado en aconsejarla que no deje pasar mucho más tiempo, algo en lo que Vanesa le ha dado la razón. «Yo me noto ya que tengo ganas. Tu cuerpo te lo va pidiendo. Con amigos comentaba que como la pandemia se alargue más, allá que voy».

Toñi Moreno ha puesto fin, al menos de momento, a esta etapa en Canal Sur que, tras decir adiós a Mediaset, le daba la oportunidad no solo de continuar en televisión, sino también de volver a su tierra y a la autonómica que más éxitos le ha dado. El futuro es incierto para ella, pero es una de las mejores comunicadoras del momento a la que nada se le pone por delante. Ya lo ha demostrado fuera de Andalucía como conductora de programas de éxito como ‘Viva la vida’, ‘Aquellos maravillosos años’ o ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, que hace solo una semana también se despedía de la parrilla. La presentadora tiene todo un futuro por delante y estamos deseando verla de nuevo en pantalla.