Eva González es una gran apasionada de la música, pero más allá de presentar La Voz, la andaluza ahora se ha convertido en protagonista del nuevo videoclip de Vanesa Martín. Un papel que comparte con una de sus grandes amigas, la también artista Pastora Soler. A pesar de que en alguna ocasión ha declarado que no tiene oído musical, ello no ha sido óbice para trabajar en el nuevo vídeo de la cantante, Y yo latiendo. Ella misma lo ha revelado a sus seguidores en un post de Instagram con la portada del tema. Y es que la cantante y la modelo son amigas desde hace varios años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

En este vídeo, la modelo aparece como espectadora de una de las actuaciones de Vanesa Martín, mientras que a Pastora Soler se la ve en otro momento del vídeo, bailando de manera animada. El vídeo se ha estrenado el mismo día de su cumpleaños, lo que ha llevado a Eva González a hablar de “regalos que te llegan al alma”. No obstante, no es la primera vez que la presentadora participa en un vídeo musical, sino que ya lo hizo de la mano de Antonio Orozco, con el tema Entre sobras y sobras, me faltas. En aquel momento, el artista declaró que compuso la canción en los descansos de las grabaciones de La Voz y que Eva, al escucharla en el camerino le dijo: “si algún día la grabas, quiero estar en el videoclip”. Y así fue. El tema ha sido uno de los mayores éxitos de Orozco.

Una triple celebración

El pasado fin de semana, la presentadora ha disfrutado de una gran celebración en Ronda. Por un lado, el día 5 cumplió 41 años, el sábado 6 fue su aniversario de boda y, además, el programa que presenta ‘La Voz’, estrenaba día de emisión esa misma jornada y que consiguió ser líder de audiencia en esta nueva franja horaria.

Por todos estos motivos, la mujer de Cayetano Rivera ha disfrutado de una fiesta junto a su círculo más íntimo, aunque no se encontraban ni los hermanos de su marido, ni tampoco sus cuñadas. No obstante, no han faltado las felicitaciones a través de las redes, como la de Irene Rosales. Una fiesta que se tuvo como escenario la finca El Recreo de San Cayetano, propiedad también de Francisco Rivera y lugar donde celebró su enlace con Lourdes Montes. En este recinto se reunieron una veintena de personas, entre las que se encontraban María José Suárez -que acudió junto a Álvaro Muñoz Escassi, en lo que se ha dado a entender como la prueba clara de la oficialización de su romance-, Elizabeth Reyes, el diseñador Cristo Báñez, el estilista Manuel Cabello, Rocío Martín Berrocal, y otros amigos de la presentadora que han querido acompañarla en este día tan especial.