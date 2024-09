Rosa López sobre su relación con Chenoa: "Ella es muy segura y yo soy muy insegura"

El pasado 18 de septiembre, numerosos rostros conocidos del país se trasladaron hasta el Museo Chicote, una de las coctelerías más emblemáticas de Madrid, para celebrar sus míticos premios. Entre la larga lista de invitados se encontraba Rosa López, quien no dudó en atender a los medios de comunicación a su llegada. Además de desvelar algunos de sus próximos proyectos profesionales, la ganadora de Operación Triunfo 1 también se lanzó a hablar sobre la supuesta complicada relación que mantiene con Chenoa, compañera de profesión que conoció durante su participación en el concurso musical mencionado.

«Me parece irrespetuoso por mi parte responder a eso, porque yo quiero mucho a Laura. La quiero muchísimo», comenzaba a decir al ser preguntada por los rumores de enemistad entre ambas. «Nunca va a haber problema. Hay un refrán que dice: ‘Si quieres que hablen bien de ti, muérete’. Al final nadie es perfecto, yo no soy perfecta. Lo más bonito en esta vida es saber con la intención que van las cosas», proseguía.

Rosa López en los Premios Chicote 2024. (Foto: Gtres)

Entrando más en detalle, Rosa confesaba que aunque sabía que no había ningún tipo de problema entre ellas, aseguraba que tenía claro que esta polémica surgía a raíz de un único motivo: «Laura es una tía muy segura y yo soy una tía muy insegura para la gente. Cosa que la gente está equivocada. Claro, ahora. Hace veinte años mi cabeza estaba en otro metaverso. Era otra cosa. Pero ahora aquí estoy, mirándote a la cara, que para mí era imposible mirar a los ojos de las personas por la inseguridad. […] Desgraciadamente, en este mundo de haters, cuando vemos a una persona muy segura de sí misma, tendemos a echarle mierda encima en vez de ayudarla», sentenciaba.

Las polémicas declaraciones de Chenoa

A pesar de que Rosa siempre ha intentado zanjar este tipo de rumores de enemistad, lo cierto es que en 2022 Chenoa fue clara en cuanto al vínculo que mantenían dos décadas después de salir de la academia. Durante el 40º cumpleaños de Natalia Rodríguez, la intérprete de Cuando tú vas reconoció que la de Granada no se encontraba entre su círculo de amistades, ya que consideraba que era una compañera y no una amiga. Tanto es así que a su boda con Miguel Encinas tan solo acudieron Gisela, Geno Machado, Alejandro Parreño, Natalia y Soraya Arenalas, siendo Rosa una de las ausencias más sonadas del gran día.

Rosa López y Chenoa en una rueda de prensa de ‘Operación Triunfo 1’. (Foto: Gtres)

En medio del revuelo que supuso su no asistencia, Rosa se pronunció al respecto e intentó aclarar de nuevo la polémica: «Estaba preciosa. La quiero muchísimo. Yo con verla feliz, esté cerca o esté lejos, pues ya está, me conformo. Me hubiera gustado ir, claro. […] Yo sí la considero amiga», sentenciaba.