Chenoa, obligada a aclarar el feo a Rosa López que ha incendiado la Red

Las rencillas que siguen vigentes entre los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo 1 continúan acaparando, dos décadas después, gran parte de la atención informativa. Si hace tan solo unos días David Bisbal aseguraba no tener por qué llevarse bien con todos sus ex compañeros, la pasada noche ha sido Chenoa la que ha vuelto a levantar todo tipo de especulaciones sobre su relación actual con Rosa López, ganadora de la temporada en la que participaron juntas.

Todo ocurrió durante la semifinal de Operación Triunfo 2023, en la que la intérprete de Cuando tu vas desempeña su rol como presentadora del formato. La gala era una de las más importantes, ya que los concursantes se enfrentaban a la última expulsión de la edición, donde finalmente ha sido Bea la elegida para abandonar la Academia. Era en ese momento cuando Chenoa se lanzaba a dedicar un mensaje de despedida a la mencionada que no ha sentado del todo bien a muchos internautas: «Bea, te voy a decir una cosa súper importante. Si yo en ‘OT 1’ hubiera tenido una compañera como tú con esa voz, trataría de aprender cada cosa que haces. Es única tu voz desde el día que te vi en el casting, no te estoy mintiendo. […] Se te quiere mucho, eres un sol. Y cantas que no es normal», decía.

Chenoa: Bea, te voy a decir una cosa súper importante, […] Es única tu voz. Vale la pena, y todo lo que hagas a partir de ahora, que van a ser muchas cosas, todas pásatelas bien y créetelo todo, porque la gente empatiza contigo porque cantas como nadie Díselo, Cheche#OTGala11 pic.twitter.com/KyCQ0XzNHy — BlueBoot (@blue_boot) February 13, 2024

Pese a que no dio un nombre en concreto, las redes sociales se llenaron de mensajes donde señalaban que interpretaron las palabras de Chenoa como una indirecta a Rosa López, con la que en los últimos años ha tenido un tira y afloja después de no invitarla a su boda. Y es que hay quienes consideran que sus declaraciones desperdiciaban, en cierta manera, el talento que mostró la de Granada durante su participación en el concurso.

Chenoa: “Si yo hubiera tenido una compañera con un vozarrón como tú…” Chenoa te recuerdo que Rosa López estaba en tu edición y por tanto tenías una compañera con vozarrón que además te ganó 😌. #OTGala11 pic.twitter.com/3jDWBFzedF — Jose Torga (@JoseTorga) February 12, 2024

«Chenoa te recuerdo que Rosa López estaba en tu edición y por tanto tenías una compañera con vozarrón que además te ganó», «Poco se habla de que está menospreciando al resto de sus compañeros y comparando a Bea con Rosa», «Sea como sea, ha resultado feo el comentario», escriben algunos internautas en la red social ‘X’

La repuesta de Chenoa

Ante tal revolución, Chenoa se ha visto obligada a justificar sus palabras y a aclarar el objetivo que tenía con el mensaje que dedicó a Bea en su despedida: «Mi absoluto respeto y admiración por mi compañera, Rosa López. Buscáis donde no hay. Bea merecía todos los piropos por esa voz tan única. Comparar es horroroso», sentenciaba, dejando entrever que en ningún momento quiso entrar a valorar el talento que mostró Rosa durante su concurso.

mi absoluto respeto y admiracion por mi compañera @RosaLopez

Buscais donde no hay. Bea merecia todos los piropos por esa voz tan unica.

Comparar es horroroso. — Chenoa (@Chenoa) February 12, 2024

Por ahora, la que no se ha pronunciado al respecto ha sido Rosa López, quien parece preferir manteniéndose en un segundo plano sin opinar sobre las palabras de Chenoa.