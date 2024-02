David Bisbal, tajante sobre la relación que mantiene con sus compañeros de ‘Operación Triunfo’

Operación Triunfo 1 llegó a la pequeña pantalla para revolucionar el panorama televisivo, convirtiéndose en todo un fenómeno que lanzó al máximo estrellato a la mayoría de sus concursantes. Cuando salieron de la famosa academia, todos se mostraron como un grupo de amigos muy unido que jamás rompería el vínculo que crearon dentro del programa pero, veinte años después, nada es lo que era. Y las últimas palabras de David Bisbal son una gran prueba de ello.

Concursantes de ‘Operación Triunfo 1’/ Gtres

El almeriense se subió al escenario de Los 40 Básico Santander el pasado jueves y, rompiendo con el blindaje y el hermetismo por el que siempre ha optado para hablar de los aspectos de su vida más personal, el cantante se lanzó a pronunciare sobre el polémico grupo de WhatsApp que supuestamente existe entre los participantes de la primera edición del formato musical mencionado. «Yo no tengo ni idea de si ese grupo existe o no. Lo que sí que es cierto es que, y vosotros mismos lo vais a vivir, la gente es libre de decidir con quien quiere tener una relación de amistad. Es decir, no tienes por qué estar siempre con el grupo del colegio» comenzaba a decir.

«Si te cae bien Pepe, pues vas a ‘whatsappearte’ con Pepe y si te cae bien Rosa, pues Rosa va a estar ahí. No tienes por qué tener esa obligación», proseguía explicando, utilizando la mayor naturalidad posible en el asunto y dejando entrever que no mantiene relación con todos sus compañeros de Operación Triunfo. Cabe destacar que Rosa, ganadora de la edición, sí que continúa siendo gran amiga del intérprete de Mi princesa. De hecho, acudió junto a él como asesora al programa La Voz Kids, donde volvieron a cantar frente a las cámaras y recordaron los inicios de su carrera musical, después de casi dos décadas.

David Bisbal en el concierto Los 40 Basic en Madrid/ Gtres

Estas palabras, ofrecidas por David Bisbal durante la conversación que mantuvo con Tony Aguilar después de su último concierto, se suman a las declaraciones realizadas por el resto de sus compañeros a lo largo de estos años. Fue Gisela la que confirmó en 2018 la existencia de este grupo pero, las últimas informaciones que trascendieron, de la mano de Manu Tenorio, fueron que en 2023 se disolvió.

Sea como fuere, lo cierto es que todo parece indicar que la relación entre los triunfitos no atraviesa por su mejor momento y que, aunque hay muchos (como Chenoa, Gisela o Natalia) que mantienen su amistad intacta desde el primer día, hay otros que no tienen ningún tipo de contacto con la mayoría de sus ex compañeros.

La entrada trunfal de Bisbal a LOS40 Básico Santander

David Bisbal en el concierto Los 40 Basico en Madrid/ Gtres

Más allá de romper su silencio sobre la relación que mantiene con sus ex compañeros, David Bisbal regaló a todos sus fans una entrada triunfal en el teatro Eslava, llegando en un coche modelo DeLorean que llamó la atención de todos los privilegiados presentes. Una vez comenzado el show, el artista cantó sus temas más míticos, al mismo tiempo que contestó a las preguntas intercaladas y lanzadas por Tony Aguilera.