TVE más sectaria que nunca: Gonzalo Miró se une a Marta Flich en un nuevo programa

Gonzalo Miró deja de colaborar para Antena 3 (Espejo público) ya que ha fichado por RTVE para acompañar a Marta Flich en la conducción de Directo al grano, nuevo magacín de la pública que se estrenará próximamente y que supone la enésima colaboración entre la cadena y La Osa Producciones tras el fracaso de La familia de la tele y un nuevo alarde del sectarismo sanchista de RTVE, un Este que debería ser diverso y objetivo pero en el mayoritariamente aparecen rostros afines al Gobierno de Pedro Sánchez.

En una nota de prensa enviada por RTVE este jueves 21 de agosto, se comienza informando de que «Gonzalo Miró regresará esta temporada a RTVE como copresentador de ‘ Directo al grano’,nuevo magacín, conducido por Marta Flich, que se estrenará muy pronto. Analista político y comunicador, Gonzalo Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad (La noche en 24 horas’ Espejo Público, Liarla Pardo)».

A continuación, el Ente público se centra en relatar la carrera del hijo de Pilar Miró: «Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado».

«Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano”, afirma Miró, según el comunicado.»Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos”.

Después, RTVE se centra en la que fue la co presentadora de Todo es mentira junto a Risto Mejide: «La periodista y economista Marta Flich liderará el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, Flich ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión (Todo es mentira, Late Motiv, En la frontera) y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.

RTVE también informa que: “Producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), ‘Directo al grano’ apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, el programa contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.

Más ideología en TVE

Para los que tengan dudas sobre el sectarismo de RTVE tan sólo tienen que ver la parrilla. Desde Silvia Intxaurrondo hasta David Broncano pasando por Jesús Cintora o Javier Ruiz. Todos presentadores afines al gobierno de Sánchez – a los que ahora se suman Matar Flinch y Gonzalo Miró- y producidos por productoras amigas. La situación es muy grave si tenemos en cuenta que se trata de una televisión pública. Y detrás de todo esto está el actual presidente de RTVE

José Pablo López es el hombre elegido por José Miguel Conteras y Pedro Sánchez para reinar en RTVE como presidente, consiguió que el Congreso de los Diputados le otorgara plenos poderes, con la mayoría más exigua que antes del cambio de una Ley hecha a medida. Después fichó como número 2 y responsable de Contenidos de la cadena a Sergio Calderón, quien ostentaba ese mismo cargo como empleado de Fabricantes Studio, responsable además de Comunicación de la empresa ahora rebautizada como La Osa Producciones Audiovisuales (LOPA). Luego, Calderón, fue nombrado director de TVE.

¿Qué significa todo esto? Nunca antes en la historia un presidente de RTVE ha tenido tanto poder. El hecho de que este señor (que fue despedido como director de contenidos de TVE por querer fichar a Broncano y luego consiguió la presidencia a dedo) pueda colocar a sus amigos (a todos) con dinero público y sin que nadie le cuestione, es lo contrario a un sistema democrático. Se puede hacer en una empresa privada, por supuesto, en una pública, no debería.

Tras el batacazo que supuso La familia de la tele, José Pablo López sigue confiando en La Osa Producciones, algo que se demuestra con Directo al grano.