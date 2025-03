RTVE: José Pablo López, el manirroto…

Alberto Nuñez Feijóo, con buen criterio, eligió a Ignacio Ruiz-Jarabo como consejero del PP en la empresa pública RTVE. Sabe de números y de cuentas públicas. No puedo decir lo mismo de un tal Eladio Jareño; según algunas informaciones provinientes de Cataluña, lo mejor que ha hecho es administrar noticias negativas de sus jefas del PP en aquella tierras, tipo Montserrat o especialmente Camacho; al resto de los consejeros no tengo el gusto de conocerles.

Con 126.000 euros del ala bien podrían hacerse notar algo más, ejercer de consejeros en la oposición, aunque ello conlleve algunos problemas con el conglomerado leviatán que desgobierna esa casa y que pasa olímpicamente de ellos. Quizá fue un error aceptar por el primer partido de la oposición (y de España) consensuar ese consejo de administración.

No hay día en el que no aparezcan noticias acerca del despilfarro en RTVE y el escaso respeto que muestran sus gestores hacia los contribuyentes. Los que realmente hacen negoci son las productoras amigas de los que mandan o las que decide Moncloa. Al fin y al cabo, cuando el chollo público se acabe siempre habrá alguna productora dispuesto a acogerse a los que las hacen ricos.

Hemos sabido que las campanadas de Broncano y Lalachus costaron la friolera de un cuarto de millón de euros; para los presentadores 66.000 del ala, muy acorde el dineral con un gobierno «progresista» (ja, ja, ja) que invoca la subida de impuestos (casi sesenta) para la sanidad y la educación (ja, ja, ja). ¿Qué pensarán aquellos contribuyentes que apenas llegan a los 17.000 euros anuales de que su dinero se dedique a patochadas manifiestas?

Conocemos bien al renacido José Pablo López y su modus operandi. Dijo con toda su jeta que no puede luchar contra la manipulación en RTVE porque no existe. Y que, por ejemplo, «Broncano ha transformado el panorama audiovisual en España». Ah, ¿sí? ¿Y eso quién lo dice? Ahí están sus audiencias últimas para demostrar que nanay del tomate malagueño… Broncano se desinfla a medida que los telespectadores han comenzado a estar hartos de las sesudas preguntas de este genio audiovisual (López dixit), es decir, cuánto follan y excelsidades por el estilo.

Es el momento justo para escribir que históricamente el PP en la oposición siempre ha tenido diputados y senadores que han sabido apretar las tuercas a este tipo de gestores/sujetos, sujetos/gestores. Gentes que hablaban de lo que sabían. No como algunos de los de ahora que ni saben, ni quieren, ni pueden. ¡Pero cobran! Un partido de oposición necesita parlamentarios de fuste y honrados a prueba de bomba. No vaya a ocurrir como sucedió con aquella segoviana, Beatriz Escudero, que al frente del PP de la ciudad casi le deja extraparlamentario ( le dimitieron ocho concejales) y posteriormente en el Congreso, protegida por Esteban González Pons, tuvo un minuto de gloria al montar un numerito a propósito de que un presunto diputado de la bancada contraria le había guiñado el ojo, presuntamente. Como reconoce un ex colega también segoviano, Escudero pasará a la historia popular como una arribista sin más cobijada tras su triste paso por el servicio público bajo determinada protección empresarial de medio pelo.

¡Qué desgracia!